Oroscopo Paolo Fox domani 21 ottobre 2022: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre Leone

Hai una certa sensazione di ingiustizia, che fai molto, ma ricevi pochissimo, a volte pensi di dover ballare sempre con i più brutti. Niente di tutto questo è reale, anche se è vero che sei un po' giù emotivamente e tutto ti sta costando più fatica di quanto avevi previsto. Ma presto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre Vergine

Vi aspetta una grande giornata in materia di lavoro, uno di quei momenti in cui si raccoglie il frutto di tutto ciò che da tempo si lavora e si sacrifica. Inoltre, oggi la Luna è nel tuo segno e ciò ti fornirà maggiore ispirazione e favorirà la gioia nell'ambiente sentimentale, familiare e domestico.

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre Bilancia

Sarà una giornata ricca di buone notizie e piacevoli sorprese, ma anche di grande attività, sia fisica che intellettuale, anche molto favorevole se dovessi viaggiare, che sia per lavoro e affari o per questioni personali o di svago. Buona fortuna in materia lavorativa e finanziaria, le tue iniziative avranno successo.

Oroscopo Paolo Fox 21 ottobre S corpione

Buone notizie in amore, avrai un colpo di fortuna o, nel tuo caso, gli sforzi che hai fatto per conquistare l'amore della persona dei tuoi sogni ora finalmente daranno i loro frutti. Ma se vuoi che tutto questo non cada come un castello di carte, devi essere discreto e tenere per te la tua felicità. Stai molto attento con l'invidia.