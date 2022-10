Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 21 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Presta molta attenzione ai tuoi affari finanziari, la spesa in eccesso ti porta conseguenze in futuro e inizi semplicemente un'attività che non darà frutti non appena hai pensato. Innamorati, oggi è un giorno per uscire e fare nuove amicizie. In salute, ti verrà presentato un problema che puoi risolvere molto rapidamente.

Toro

Oggi è un giorno di riunioni di famiglia per parlare e riflettere su alcune questioni che li stanno affliggendo. Il perdono pone fine ai rancori. Innamorato, incontrerai qualcuno che non vedevi da molto tempo. Sarà una serata speciale. In salute, rilassati, cammina, respira aria fresca per scaricare lo stress.

Gemelli

C'è una spesa che devi fare per la quale hai dedicato molto tempo a prepararti. Bene, è giunto il momento di risolvere la questione una volta per tutte. Innamorato, lascia i litigi fuori dalla gelosia. Non arrivano a nulla. In salute, le preoccupazioni portano solo stress e malattia. Togliti dalla testa che tutto si risolverà.

Cancro

Controlla le spese perché avrai bisogno di quei soldi per un investimento che ti proporranno e che avrà molto successo. Innamorato, segui ciò che dice il tuo intuito in questo giorno e prenderai le decisioni giuste. In salute, è un giorno per uscire dalla routine e dedicarla alla tua mente e al tuo corpo. Ti saranno grati.

Leone

Sentirai qualcuno in famiglia con un problema di salute che ti farà muovere per aiutarlo. Non preoccuparti, sarà solo una crisi momentanea. Innamorato, avrai il pieno supporto del tuo partner nelle decisioni che devi prendere. In salute, l'esercizio fisico ti aiuterà a scaricare lo stress, migliorare la tua forma fisica e sollevare il morale.

Vergine

Oggi è un giorno da dedicare alla casa. Organizza alcune cose e fai acquisti in modo da essere calmo durante la settimana. Innamorato, il tuo rapporto con il tuo partner è migliorato molto e oggi è un giorno speciale per festeggiarlo, quindi approfittane. In salute, stai meglio che mai, quindi prenditi una pausa per iniziare la settimana di buon umore.

Bilancia

È tempo di risolvere alcuni problemi domestici che avevi trascurato. È giunto il momento di mettere ordine affinché la vostra casa sia in perfetta armonia. Innamorato, cerca di uscire di più, ti stai isolando un po' e non ti si addice affatto. In salute, fai molta attenzione agli eccessi perché potresti danneggiare lo stomaco.

Scorpione

Oggi è un giorno per dare una pausa alla tua routine. Rilassati, prenditi il ​​tempo per sederti davanti alla finestra davanti a un buon caffè e pensare ai tuoi progetti personali. Innamorato, il tuo partner ti farà un invito che non puoi disprezzare. Sarà una piacevolissima sorpresa. In salute, se hai iniziato una nuova dieta, noterai presto i cambiamenti.

Sagittario

Accetta il consiglio che un membro della famiglia ti dà riguardo all'investimento in una proprietà. Ne hai bisogno per risolvere quel problema. In amore hai molti dubbi sulla persona accanto a te e il modo migliore per risolverlo è parlare. In salute, il tuo corpo ti chiede di riposare, quindi prenditi del tempo per te stesso.

Capricorno

Sul piano economico sei migliorato molto e questo ti permetterà di apportare alcune modifiche alla tua casa. Innamorato, stai attraversando un brutto momento con il tuo partner. Non preoccuparti, tutto si risolverà. In salute, è molto buono per te camminare, fare esercizio e rilassarti in un luogo fresco per allentare la tensione.

Acquario

Riceverai una visita dalla tua famiglia. Ti divertirai molto perché hai avuto del tempo che non hai condiviso. In amore, cambiare atteggiamento è stato positivo per migliorare il rapporto di coppia. Vedrai che il tempo li consoliderà ancora di più. In salute, attenzione alla depressione, non decadere che tutto abbia una soluzione.

Pesci

Devi gestire meglio i tuoi soldi perché stai avendo spese inutili e potresti averne bisogno per un'emergenza. In amore, devi raggiungere un accordo con il tuo partner per risolvere le differenze che hai. In salute, cerca di farti dei massaggi per rilassarti, il tuo corpo ti ringrazierà.