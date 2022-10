Vuoi sapere chi è Alan Sorrenti? Età, carriera, canzoni, oggi, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche Alan Sorrenti, che si esibirà, per lo spazio dedicato alla musica, con un medley di successi e con il singolo ‘Giovani per sempre’. Ma non solo. Il cantante, nel salotto di Mara Venier, si racconterà anche a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Alan Sorrenti

Alan Sorrenti è nato a Napoli, da padre napoletano e madre gallese, il 9 dicembre del 1950 ed è un noto cantautore. Ha trascorso gran parte della sua infanzia in Galles, poi ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’70 con i lavori vicini al rock progressivo e sperimentale. Nel 1972, invece, ha pubblicato il suo primo album Aria, seguito nel 1973 dall’album Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto.

Il successo con Figli delle stelle

Ma è nel 1977 con la canzone Figli delle Stelle che Alan Sorrenti è diventato noto in Italia. Quel disco è rimasto nella top ten italiana per sedici settimane consecutive ed è risultato essere l’ottavo singolo più venduto del 1978.

I problemi giudiziari e il ritorno sulle scene

Successi sì, ma anche problemi giudiziari. Alan Sorrenti nel 1983 è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: il cantante è stato sorpreso dalla moglie, la modella statunitense Tony Lee Carland, nella sua villa di Morlupo mentre si trovava in compagna di una giovane svedese, in atteggiamento intimo. Da lì ne è nata una discussione, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che nell’abitazione hanno trovato piccole quantità di eroina. Dopo quel periodo buio, Alan Sorrenti è tornato sulle scene e nel 2018 la Universal ha pubblicato un Box Set di cinque cd, che raccoglie tutta la sua prima produzione.

Le sue canzoni più famose

Ma ecco alcune delle sue canzoni più famose:

Vorrei incontrarti

Figli delle stelle

Tu sei l’unica donna per me

Non so che darei

Chi è la moglie, vita privata

Alan Sorrenti è stato sposato, come anticipato, con la modella Tony Lee Carland, ma quella storia d’amore è finita male: prima il tradimento, poi la scoperta della droga in casa. E l’arresto del cantante. Pare non abbia figli e non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata.

Instagram: Alan Sorrenti punta sui social

Alan Sorrenti ha un profilo Instagram e con l’account @alansorrentiofficial vanta oltre 3 mila followers.