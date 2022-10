Oroscopo Paolo Fox domani 27 ottobre 2022: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Il suo rapporto con la sua famiglia gli chiede di essere più disposto a relazionarsi e scambiare. Ricorando che lo scambio deve essere emotivamente profondo e onesto. È un buon momento per decorare la tua casa e renderla bella e di tuo gradimento. È in aumento anche la volontà di condividere di più la loro intimità. Circonda la sicurezza nella profonda condizione emotiva.

VERGINE

Questo é un buon momento per insegnare il tuo amore per la lettura, lo studio e/o la comunicazione. Cercherai più divertimento nel tuo ambiente e questo è un processo intenso. Tied up anche di parlare con più affetto, ma senza maschere o sotterfugi. Ora si stanno svolgendo conversazioni buone e profonde. Amore per l'approfondimento negli studi.

BILANCIA

Il tuo sovrano, Venere, ti chiede di sperimentare più profondamente il mondo materiale ei suoi piaceri. Buon cibo, qualcosa che ti porta comfort, un buon massaggio, un aroma, ecc. Qualunque cosa tu preferisca, ho vissuto il piacere che ho dato sensi. La tua capacità di guadagnare denaro e valorizzarti intensamente è alta in questo periodo, ma trasparenza emotiva.

SCORPIONE

Venere entra nel tuo segno (solare o ascendente), arrendendosi più amorevole, affettuoso, sensuale, sessuale e disposto ad amare te stesso tanto quanto l'altro. Cerca più bellezza e armonia nella tua vita, ma potresti perdere la tua profondità naturale ed emotiva. La tua volontà di ricoconciliare e dividere sarà maggiore, così come il bisogno di più piacere, materialità e sensualità.