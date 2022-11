Venite, l'ho ammazzata”, colpisce la compagna alla testa con un matterello e la riduce in fin di vita

Un uomo ha aggredito la compagna a colpi di matterello riducendola in fin di vita: è ricoverata in gravi condizioni con traumi al volto e alla testa. È accaduto a Oderzo (Treviso)

Ha aggredito la compagna colpendola alla testa con un matterello poi ha chiamato i soccorsi: “Venite, l'ho ammazza”. Ancora violenza contro le donne, questa volta a Oderzo (Treviso), dove si registra un tentato femminicidio: un uomo ha infatti colpito la moglie credendo di averla uccisa prima di costituirsi alle forze dell'ordine.

È accaduto questa mattina quando, da un appartamento a Oderzo in via Sgarbariol, è giunta una chiamata alle forze dell'ordine di un uomo che denunciava di aver appena ammazzato la moglie. I militari dell'arma si sono immediatamente recati nella zona residenziale della cittadina dove hanno trovato l'uomo che non ha opposto resistenza all'arresto ed è stato subito portato in caserma a Oderzo dove è piantonato a vista. È accusato di omicidio volontario.

In casa vi era anche la compagna, una donna di origini nordafricane come il compagno, col volto coperto di sangue. Sul posto sono giunti medico e infermieri del Suem 118 che le hanno prestato le prime cure sul posto prima di portarla in ospedale al Ca' Foncello di Treviso dove si trova tutt'ora ricoverata: le sue condizioni sono infatti piuttosto critiche, a causa di traumi al volto e alla testa. La prognosi resta riservata e i medici si pronunceranno nelle prossime ore.

Gli investigatori interrogheranno la vittima non appena sarà possibile per chiarire i contorni della vicenda. La Procura ha nel frattempo disposto il sequestro dell'appartamento al primo piano della palazzina che è stata teatro dell'episodio di violenza.