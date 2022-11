Oroscopo Branko domani 6 novembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

La tua mente ora si rivolge all'area delle relazioni. Mettiti più nella posizione di ascolto, lascia più spazio all'altro per aprirti. Una visione più imparziale e corretta ti aiuterà molto in questo periodo. È anche un buon momento per valutare i pro ei contro delle partnership. Cerca una mentalità equilibrata ed equa.

TORO

La tua mente ora si rivolge alla routine, alle abitudini e alla salute. Cerca di avere una mentalità più equilibrata a questo proposito, cercando di riflettere e bilanciare il tuo lavoro e la tua salute. Cerca la diplomazia nelle relazioni professionali. Inoltre più equilibrio nel cibo e nella cura del corpo. Adempiere bene i propri obblighi con armonia.

GEMELLI

Il tuo sovrano, Mercurio, ti chiederà un'espressione più bella, socievole e affascinante. Il tuo potere di attrazione è in aumento ed ecco una combinazione di bellezza e intelligenza. Esprimi ciò in cui credi con tutto il cuore, ma senza perdere la diplomazia e il buon senso. Mente creativa e giocosa, buona per divertimento, giochi, romanticismo e flirt.

CANCRO

La sua mente si rivolge alla sua famiglia e ai suoi obblighi personali. Comunica con i membri della tua famiglia in modo ponderato e obiettivo. Analizza anche le tue emozioni per trovare più equilibrio. Verbalizza ciò che senti con calma. La mente qui tende anche ad andare nel passato con nostalgia dei ricordi. Comprensione più obiettiva dei problemi emotivi e personali.

La necessità di comunicare e verbalizzare sarà molto alta in questo periodo. Le tue parole ora avranno il potere di incantare e convincere. Ma è una persuasione per incanto e non per imposizione. Esprimi chiaramente le tue convinzioni e idee. Cerca di interagire con il tuo ambiente attraverso l'impegno sociale, la comunicazione non aggressiva e l'equilibrio.

VERGINE

Il suo sovrano, Mercurio, rivolge la sua mente a questioni finanziarie e materiali. Necessità di equilibrio per organizzare la tua vita materiale. Tendi, nel complesso, a funzionare bene nell'organizzare non solo la tua vita materiale, ma anche quella degli altri. Usa la chiarezza del ragionamento ora per risolvere eventuali problemi in sospeso. Valori personali armoniosi.

BILANCIA

Mercurio entra nel tuo segno (solare o ascendente), portandoti maggiore eloquenza e oratoria. Esprimi le tue qualità naturali di attrazione e socialità attraverso il tuo discorso e la tua comunicazione. Anche un ottimo momento per capirti meglio e integrare le tue parti. Tempo di flessibilità e adattabilità.

SCORPIONE

La tua mente ora si rivolge al regno spirituale e sottile. Il tuo intuito sarà ancora più acuto, portandoti preziose intuizioni. La tua collaborazione e comunicazione con il mondo degli spiriti aumenterà. Ottimo anche per qualsiasi tipo di terapia in quanto integra le emozioni inconsce attraverso la razionalità e la comprensione.

SAGITTARIO

La tua mente si rivolge alle relazioni sociali, alle amicizie e ai gruppi. Comunica di più con i tuoi amici, scambia e divertiti. Usa la diplomazia per gestire qualsiasi situazione di gruppo. Condividi le tue idee e usa le tue capacità per rendere questo mondo un posto migliore, più bello e armonioso. Idee innovative e alternative. Comunicazione online in aumento.

CAPRICORNO

La sua mente si rivolge in questo periodo alla sua carriera. Questa mentalità orientata al lavoro ti aiuterà a fissare obiettivi, migliorare i tuoi contatti e comunicare la tua immagine professionale in modo più elegante. Condividi i tuoi talenti e capacità. È bene considerare le tue possibilità professionali. Buon momento anche per le collaborazioni di lavoro.

ACQUARIO

La tua mente ora vuole ampliarsi ed esplorare nuove possibilità. Apri la tua mente a nuove conoscenze e aree di studio. Anche l'intuizione sarà più acuta. Sarà importante filosofare sulla vita, la fede e le molte possibilità e significati. Cerca ampiezza e una visione più ampia. Comunicazione di visioni e posizioni del mondo.

PESCI

La tua mente si rivolge a profonde emozioni, sessualità e trasformazione. Entra in quest'area con equilibrio e obiettività. Le tue idee vengono riciclate in questo periodo, permettiti di andare oltre la superficie. Anche l'esplorazione affettiva e/o sessuale è favorevole in questo momento. Consenti alla tua mente di entrare in contatto con problemi più profondi, mantenendo l'equilibrio.