Oroscopo Branko Paolo Fox domani 9 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Cancro

Mercurio retrogrado, nel settembre 2022, ha spostato la tua casa 4 e questo ha generato cambiamenti epocali in te. Pertanto, il tuo compito sarà quello di identificare ciò di cui hai bisogno ora per stabilizzarti. Vuoi cambiare la tua cerchia sociale? Vuoi formalizzare la tua relazione? Hai bisogno di muoverti? Scopri cosa promuove il tuo benessere.

Leone

Venere segnala che sei sulla strada giusta. Raccomanda solo di non chiedere troppo. Questo renderà la tua routine meno stressante. Tenete presente che questi sono tempi difficili e ciò che avete raggiunto ha i suoi meriti. Quindi, sii amichevole con te stesso e continua ad andare avanti con un atteggiamento più positivo.

Vergine

Ti piacerebbe raggiungere una felicità più duratura? È essenziale che tu smetta di ignorare le richieste del tuo cuore anche se sembrano ridicole. Di cosa hai bisogno in questo momento? Desideri sentirti amato? Vuoi nuovi amici? Ti piacerebbe divertirti di più? Ascoltateli tutti, senza giudizio, e trasformateli in realtà.

Bilancia

Hai fallito in alcuni dei tuoi propositi per il compleanno dell'anno scorso? Giove ti incoraggia a non sentirti sconfitto per non aver adempiuto certe cose. Rilassati ed evita di essere così severo! Faresti meglio a concentrarti sulla celebrazione di ciò che hai costruito. In questo modo, attirerai maggiore abbondanza sul tuo cammino.

Scorpione

L'Universo rivela che hai bisogno di fuggire dalla routine. Questo ti impedirà di perdere interesse nell'esplorare cose nuove. Per questo motivo, uscire dalla monotonia e riattivarsi. Quali nuove avventure ti piacerebbe vivere questa settimana? Scegli qualcosa di non così impegnativo in modo da avere il coraggio di eseguirlo.

Sagittario

Secondo il tuo oroscopo di oggi, diverse incognite saranno chiarite a poco a poco dall'ultima settimana di settembre 2022 e alcune risposte arriveranno attraverso segni dall'Universo. Dovete essere vigili! Inoltre, le stelle ti raccomandano di essere paziente.