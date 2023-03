Oroscopo Branko domani 4 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Ora sarai molto connesso al tuo sé interiore e non metterai tanta enfasi sulle questioni materiali. Avrai voglia di fuggire dalla realtà quotidiana quindi, se hai la possibilità di scegliere, evita di assumere compiti che richiedono troppa concentrazione.

Toro

Oggi la tua vita sociale assumerà nuove dimensioni, ti connetterai con persone di diversi campi e background e in situazioni di gruppo ci sarà una chimica molto speciale. Preparati perché sentirai affinità per qualcuno che condivide i tuoi ideali umanitari.

Gemelli

Il lavoro e le responsabilità assorbiranno la tua attenzione e sentirai il desiderio di soddisfare le aspettative di coloro che ami di più. Ma non avrai bisogno di essere sovraccaricato perché la tua famiglia ti darà l'aiuto e la collaborazione di cui hai bisogno.

Cancro

Sarai attratto da un compagno di studi o da qualcuno che conosci da un background culturale. Se stavi programmando un viaggio o una vacanza, era il momento di farlo o di dare gli ultimi ritocchi ai preparativi. Le questioni legali andranno avanti secondo le vostre aspettative.

Leone

Ora la tua priorità sarà aumentare il tuo reddito e avrai un fascino speciale e una certa seduzione che ti permetterà di convincere gli altri e ottenere un aiuto finanziario. Investirai i tuoi soldi per darti qualche gusto e per comprare vestiti o oggetti decorativi.

Vergine

A volte nascondi i tuoi sentimenti, per paura di non essere ricambiato o perché la persona da cui sei attratto non ispira totale fiducia, prima di intraprendere una nuova relazione cerca di conoscere l'altro in tutte le sue sfaccettature. Trova un equilibrio tra la tua mente e le tue emozioni.

Bilancia

Nel tuo lavoro e nella tua vita quotidiana le cose si incastrano come per magia. Tieni presente che, se ti adatti e assumi un atteggiamento più utile, tutto scorrerà più facilmente. Scoprirai terapie alternative per trattare allergie o disagi psicosomatici.

Scorpione

Con la luna nel settore degli sposi e degli innamorati il tuo spirito romantico sarà esaltato. Vorrai divertirti e celebrare ogni occasione che si presenta. Sarà un buon momento per migliorare la tua immagine indossando un capo speciale o indossando un'acconciatura più glamour.

Sagittario

Una fase della vostra vita familiare giungerà al termine e sarete disposti a dire addio ad alcune questioni del passato in modo che un clima di unità prevalga nella vostra casa. Cogli l'occasione per sbarazzarti delle cose vecchie e buttare via o regalare tutto ciò che non funziona più.

Capricorno

Ora molte porte si apriranno per voi grazie al vostro docile modo di comunicare e alla vostra buona disposizione. Ma evita conversazioni vaghe o superficiali perché c'è la tendenza a mantenere ciò che pensi, a dire solo ciò che gli altri vogliono sentire.

Acquario

Se ti fanno una proposta commerciale, valuta se ti si addice davvero o se stai soddisfacendo le aspettative degli altri. Le condizioni saranno favorevoli per richiedere prestiti o crediti. Il tuo intuito ti guiderà a fare investimenti che in futuro possono dare ottimi frutti.

Pesci

Metteranno in evidenza i tuoi talenti naturali, come la tua intuizione, la tua sensibilità e il tuo dono di connetterti con l'essenza degli altri. Il tuo mondo di immaginazione e fantasia affascinerà le persone intorno a te. Godetevi questo buon momento!