GFVIP 7, il Codacons denuncia nuovamente il programma: “Vergogna Nazionale”

L'attacco del Codacons al GFVIP 7 nonostante gli ultimi cambiamenti

Orietta Berti e Alfonso Signorini hanno discusso dell'argomento in prima serata. Berti ha affermato che molte persone sono rimaste soddisfatte del nuovo corso del programma. Signorini ha risposto che non si tratta di una vera e propria svolta, ma di una deviazione temporanea, e che ora il programma sta tornando alla sua versione tradizionale.

La produzione del Grande Fratello ha scelto di intervenire direttamente in diretta per cercare di limitare le critiche e le polemiche degli ultimi giorni. Tuttavia, le buone intenzioni non sembrano essere sufficienti per ottenere risultati positivi. Il settimanale Nuovo TV ha intervistato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, chiedendogli un parere franco sul programma: "Chi crea questi reality show pensa che gli italiani siano ignoranti. È una vergogna nazionale. In sei mesi il pubblico ha visto di tutto!" ha dichiarato senza mezzi termini. Qual è la vostra opinione? Il GFVIP 7 si sta rivelando davvero una vergogna? Fatecelo sapere con un commento.