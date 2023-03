Oroscopo Branko domani, 21 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In questa luna piena sarai apprezzato nella tua cerchia di amici. Grazie al vostro carisma e alla vostra scintilla, gli incontri a cui parteciperete saranno rianimati. Se hai interagito con un gruppo di persone, è tempo di chiarire qual è il ruolo di ciascuno.

Capricorno

Questa luna piena ti troverà a decidere questioni importanti in questioni di lavoro. Sarà fondamentale che tu usi la diplomazia perché il successo ti arriverà attraverso i contatti sociali che fai. L'incoraggiamento della tua famiglia ti motiverà nella tua carriera di promozione.

Acquario

La luna piena sarà molto favorevole per te in termini di relazioni estere. Sarà il momento ideale per pianificare o concludere i preparativi di un viaggio. In materia legale avrete una direzione più chiara da seguire e riceverete notizie di ritardi nelle procedure.

Pesci

In questa luna piena sentirai il desiderio di penetrare corpo e anima con un altro essere. Un gesto suggestivo ispirerà il vostro desiderio e risveglierà le vostre fantasie più nascoste. Ti consigliamo di scoprire tutti i segreti del tuo compagno di camera da letto. Incenso rosa chiaro o gelsomino per incoraggiare l'attrazione.