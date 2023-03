Oroscopo Branko, domani 22 marzo 2023: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Potresti attraversare una fase in cui i tuoi interessi potrebbero essere opposti a quelli del tuo partner romantico. Sagittario, se ti senti offeso, rischi di entrare in un conflitto che non sai come può finire. Inoltre, potrebbe essere che il problema sia prolungato nel tempo. Sarebbe molto meglio se parlassi con calma con lei e capissi quali soluzioni potrebbero soddisfare entrambi.

Capricorno

Oggi potrebbe essere il giorno perfetto per trascorrere più tempo possibile con i tuoi amici. Capricorno, dovresti organizzare una grande festa o invitare alcuni amici a cena. Ti comporterai con loro come una vera e propria pubblica relazioni. E se hai già un partner, non dovresti esitare a mostrargli il tuo lato più folle. Dovresti essere un po 'fantasioso e dargli una di quelle sorprese che non dimenticherà mai.

Acquario

Non sarebbe strano se oggi sentiste una grande rabbia dentro. È possibile che tu stia soffrendo di qualche situazione ingiusta nella tua vita professionale o che la tua relazione sentimentale ti faccia sentire frustrato. Acquario, hai tutto il diritto di essere arrabbiato ed è meglio verbalizzare i tuoi sentimenti invece di rischiare di avere un'ulcera allo stomaco tenendo tutto dentro. Sei ancora in orario, quindi dovresti farlo prima di perdere il controllo delle tue emozioni.

Pesci

È mercoledì e hai tutto il tempo, quindi oggi dovresti esprimere e sfruttare tutto il tuo talento artistico. Quindi dovresti tirare fuori le tue tele, i tuoi pennelli, i dipinti ad olio... e dipingi un quadro che è il frutto della tua grande immaginazione. Non esitate a portare alla luce il Goya o Picasso che avete dentro. Un consiglio, dovresti aprire il tuo cuore alle gioie dell'immaginazione e della creatività.