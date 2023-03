Chi è il marito di Carol Alt? Età, lavoro, figli e vita privata

Oggi l'impareggiabile Carol Alt sarà ospite del salotto di Verissimo ed è pronta a parlare della sua vita, dalla sua illustre carriera alla sua vita privata. Ci svelerà tutti i dettagli più succosi del suo matrimonio fallito con l'ex Ron Greschner. Siete ansiosi di saperne di più? Ecco tutte le informazioni che abbiamo su di loro e sulla loro sfortunata relazione.

Vita privata di Carol Alt

La vita privata di Carol Alt è stata piena di tumulti. Nel 1983 ha sposato il giocatore di hockey su ghiaccio dei New York Rangers Ron Greschner, ma il matrimonio non è durato. Nel 1990 ha iniziato una relazione appassionata con Ayrton Senna, fino alla sua prematura scomparsa nel 1994. Da allora è stata legata sentimentalmente a molti nomi altisonanti, tra cui l'ex giocatore di hockey su ghiaccio Aleksej Yasin e gli attori Warren Beatty e Adriano Giannini. Nonostante i numerosi corteggiatori, Carol ha scelto di rimanere senza figli.

Cosa può dirmi dell'ex marito? Quanti anni ha? Che lavoro fa? Ha figli?

Il matrimonio di Carol e Ron Greschner è stato al centro dell'attenzione fin dal suo fallimento. Ron, celebre ex giocatore di hockey su ghiaccio di origine canadese, ha sei anni in meno dell'ex moglie e 68 anni. Con i suoi 179 gol ha lasciato un segno indelebile in questo sport. La sua carriera di 16 stagioni nella National Hockey League lo ha visto giocare 100 partite. I due si sono sposati con una cerimonia cattolica nella chiesa di Williston Park a New York nel 1983, ma la loro unione era destinata a fallire fin dall'inizio. Carol iniziò presto una relazione con Senna, che morì tragicamente il giorno stesso in cui lasciò il marito, il 1° maggio 1994.

La relazione tra Ron e Carol è una cosa bellissima, che sboccia con amore e devozione. Hanno lavorato duramente per coltivare il loro legame e questo si vede nella forza del loro legame. Hanno affrontato il processo di costruzione della loro relazione insieme ed è stato un viaggio gratificante.

La rottura di Ron e Carol ha lasciato molte domande senza risposta, ma è chiaro che le loro diverse opinioni sull'avere figli hanno giocato un ruolo importante. Oggi Ron vive felicemente a West Palm Beach con la nuova moglie Lori e i loro cinque figli. Dedica molto del suo tempo alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi per la ricerca sull'autismo, cosa che a Carol non sembrava interessare. Purtroppo, i due non sono più in buoni rapporti, poiché Carol lo ha citato in giudizio per non averle dato la sua parte di profitto da un investimento che avevano fatto insieme.