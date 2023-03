Oroscopo Branko domani 27 marzo 2023: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Metterai in discussione e sfiderai le relazioni che non sembrano offrire molto. Improvvisamente diventerà evidente quanto siano superficiali. Preferirai investire in amicizie vere e sincere. Non ti pentirai di aver lasciato e chiuso la porta a quella relazione. Leone, se ti trovi in una situazione di incertezza, oggi avrai la possibilità di vedere le cose più chiaramente e liberarti dai dubbi che ti hanno travolto per alcune settimane. Sii attento.

Vergine

Oggi la luna ti permetterà di affrontare la vita con più ottimismo, pianificando gli eventi in modo più razionale. Vedrai e analizzerai anche i problemi in una luce nuova e più positiva. Le buone notizie stanno arrivando e l'atmosfera della giornata aumenta la tua fiducia. Vergine, troverai più difficile controllare la tua sensibilità e il tuo partner sarà sorpreso di come reagisci alle cose. Nel bene, nel male... Siete avvertiti, evitate di pensare al passato e tutto andrà bene.

Bilancia

La tua casa sarà al centro della tua attenzione. Naturalmente, stai solo pensando di apportare alcuni miglioramenti alla casa per semplificare la tua vita quotidiana, in modo da poter trovare più tempo da trascorrere con il tuo partner ed essere in grado di uscire insieme più spesso. Se ad un certo punto della tua vita hai teso a cadere in trappole romantiche, questa fase sarà lasciata alle spalle. Questo periodo di tempo sarà favorevole per i single della Bilancia per incontrare nuove persone, che ti faranno bene e soddisferanno le tue aspettative.

Scorpione

Non puoi cambiare la vita con un colpo di bacchetta magica... Avrai bisogno di tempo, quindi calmati! Devi riorganizzare la tua routine quotidiana per scommettere su una maggiore stabilità, più in linea con la tua personalità. Le vecchie situazioni ti ritornano, attraverso una riunione, una lettera o una telefonata... cura. Un'influenza femminile ti permetterà di intravedere nuove aree di soddisfazione. Scorpione, sii ricettivo alle nuove idee. Sarebbe utile arricchire la tua visione dell'amore.