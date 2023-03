Oroscopo Paolo Fox domani 29 marzo 2023: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo Ariete

In questo giorno di oggi dovresti fare uno sforzo per trovare il tempo per te stesso e solo per te stesso. Come tutto ciò che nasce sotto il segno dell'Ariete, devi meditare sulla tua creatività, sulla tua sessualità e sulle tue emozioni. Se hai la sensazione di essere soffocato, angosciato o sempre più irritabile, questo potrebbe essere un segno che devi isolarti un po '. Quindi non dovresti sottometterti agli eventi, ma piuttosto dovresti provocarli.

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo Toro

Gli aspetti planetari della giornata potrebbero farti sentire un po 'isolato. Toro, se questo è confermato, dovresti provare a mettere un po 'di musica per tirarti su di morale. Avrai emozioni profonde se ascolti attentamente. Dovresti lasciare che i canti melodiosi ti solletichino lo stomaco. E se ne hai voglia, dovresti correre e comprare un microfono per cantare anche tu. È il modo migliore per cancellare ogni piccola irrequietezza.

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo Gemelli

La carità rettamente compresa inizia da se stessi. Ti logori con grande generosità per amore del prossimo, ma a volte tendi a trascurare te stesso. Gemelli, dovresti darti il tempo di riflettere e incontrare il tuo sé più intimo, perché potresti finire per non aiutare nessuno a forza di dimenticare te stesso. Se il tuo programma è già pieno per l'intera giornata, dovresti fare piani per la serata, per te stesso, solo per te stesso.

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo Cancro

Questo potrebbe essere un grande giorno per condividere amore e affetto con coloro che fanno parte della tua vita. Un biglietto, una semplice lettera, un piccolo regalo... Questo è tutto ciò di cui hai bisogno per mostrare la tua tenerezza. Non solo farai una buona azione compiacendo qualcuno, ma ti divertirai anche come un matto. Quindi, Cancro, dovresti tirare fuori la carta e diffondere la felicità intorno a te.