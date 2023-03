Eleonora Pratelli chi è la moglie di Beppe Fiorello? Età, lavoro e figli

Beppe Fiorello, noto e affermato attore e fratello dello showman Rosario, è accompagnato dalla splendida moglie Eleonora, orgogliosa madre dei loro due figli.

A 52 anni, Beppe Fiorello ha mantenuto il suo aspetto giovanile ed è ampiamente riconosciuto per la sua carriera di attore di successo. Originario di Catania, inizialmente ha fatto da spalla al più famoso fratello Rosario, ma si è presto distinto come attore di talento con ruoli in film come Gallo Cedrone.

Beppe Fiorello ha ottenuto un grande successo con le sue fiction italiane come Salvo D'Acquisto, Domenico Modugno, Giuseppe Moscati e Gli orologi del diavolo. Il suo ultimo progetto, Stranizzi D'Amuri, è pronto ad arrivare sul grande schermo quest'estate e sarà sicuramente un successo!

Chi è la moglie di Beppe Fiorello

Eleonora Pratelli, nata a Rimini nel 1974, è la bella e determinata moglie di Beppe Fiorello. Dopo aver terminato gli studi, ha fatto esperienza attraverso vari stage e oggi è diventata un'imprenditrice di successo, lavorando nel settore delle pubbliche relazioni della sua azienda Suite19. Eleonora è molto abile nel curare l'immagine dei VIP e la sua passione è la cucina.

Dal momento in cui Beppe Fiorello ed Eleonora Pratelli si sono incontrati per la prima volta negli anni '90 per motivi di lavoro, è stato amore a prima vista. Beppe Fiorello ha capito subito che sarebbe stata la madre dei suoi figli e la sua intuizione si è rivelata giusta. Dopo un periodo di convivenza, la coppia si è sposata nel 2010 e ha due splendidi figli, Anita e Nicola, rispettivamente di 20 e 18 anni.