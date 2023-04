Oroscopo Branko oggi martedì 4 aprile 2023: hai letto gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Avrai una giornata molto favorevole e in cui potrai gestirti a tuo agio nei tuoi divertimenti e nei sogni che hai in mente per questo giorno. Goditi la tua agilità creativa e l'amore offerto dalle altre persone. SENTIMENTI: è un momento per dare il tuo amore in modo efficace e allo stesso tempo mantenere la tua generosità come sempre. AZIONE: Lasciati guidare dal tuo grande sesto senso ed evita di nuotare in acque agitate e misteriose. FORTUNA: la grande virtù è che puoi mantenere le basi in questi tempi complicati.

VERGINE

Sarà una giornata molto piacevole e impegnativa grazie ai tuoi piani con amicizie reciproche con cui puoi generare nuove iniziative. Goditi tutto questo e piacevoli conversazioni. SENTIMENTI: oggi sarai molto dinamico in questo giorno per mostrare il tuo affetto ai tuoi cari. AZIONE: Grande importanza di mantenere la compagnia di amici fidati nei tuoi piani. FORTUNA: la tua grande affinità e persuasione con gli altri ti aiuterà a raggiungere ciò che desideri.

BILANCIA

Manterrai una grande agilità mentale e un'incredibile creatività per pianificare quel giorno e le attività che devi svolgere. Puoi goderti momenti ideali e molto divertenti. SENTIMENTI: lasciati trasportare dall'intuizione e ti aiuterà in ogni momento e in situazioni che oggi sono confuse. AZIONE: puoi raggiungere i tuoi obiettivi, purché tu sia altruista con gli altri. FORTUNA: avrai una giornata intensa e divertente per impegnarti in conversazioni attive e divertenti.

SCORPIONE

Avrai una sfida con il modo in cui vedi le opportunità che hai in questo momento. È importante che tu faccia solo ciò che ti rende veramente felice. SENTIMENTI: approfitta di questa giornata e dell'amore che riceverai dagli amici più cari e cari. AZIONE: è un giorno indicato per cercare attività che ti piacciono e con cui ti piacciono. FORTUNA: Mantieni la fiducia nelle tue risorse e nella capacità di vivere come hai fatto finora.