Oroscopo Branko domani 7 aprile 2023: gli astri su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Forse è preferibile mantenere un tempo di attesa nella tua attività professionale fino a quando non conosci esattamente la strada da seguire. Cerca di goderti la vita familiare e trascorri una serata davvero rilassante.

Vergine

Ci saranno ancora punti in sospeso nel tuo lavoro che continueranno a darti fastidio, ma non preoccuparti perché prima o poi il successo ti sorriderà. Nel campo amichevole avrai bisogno di un discorso approfondito per chiarire alcuni possibili malintesi.

Bilancia

Rimarrai un po 'in disparte prima di prendere una decisione su una questione professionale. Tutti i pezzi del puzzle si incastrano alla fine della giornata. Di notte un impegno sociale ti impedirà di fare ciò che vuoi.

Scorpione

Non tutto ciò che ascolti sarà credibile. In campo economico, la parola chiave rimane "cautela". Dopo molte discussioni, sarà in grado di risolvere un problema familiare.