Oroscopo Branko settimanale dal 7 al 13 aprile 2023, lo zodiaco completo

Ariete

Oggi vuoi parlare con le persone perché vuoi creare contatti. Nella conversazione con gli altri, vuoi andare dritto al nocciolo della questione. Non vuoi perdere tempo in discorsi superficiali. Non preoccuparti tanto degli altri. Cosa ti fa pensare di essere responsabile per loro? Ariete, sentirai un reale bisogno di trovare più equilibrio nelle tue relazioni private. Le conversazioni riaccenderanno i vecchi risentimenti, quindi non criticare troppo se vuoi iniziare meglio.

Toro

Oggi sei più emotivamente attaccato alle tue proprietà. Questo è il motivo per cui potresti non voler prestare qualcosa a qualcuno. Evita di acquistare cose che non ti servono. La mobilità è finalmente tornata con questa configurazione planetaria che fa venire voglia a tutti di muoversi. Toro, è un grande giorno per uscire e vedere il mondo. L'atmosfera che circonda la tua vita amorosa è di passione. Non affrettarti a prendere decisioni che ti compromettono a lungo termine.

Gemelli

Oggi e domani sarete più emozionati del solito. Aumentano i tuoi sentimenti più profondi e analizzi di più la tua situazione più intima. La tua visione è più chiara. Senti di avere abbastanza risorse per realizzare i tuoi piani. Dovresti essere più coinvolto se vuoi avere una maggiore influenza sulle cose. Gemelli, esprimi te stesso in un linguaggio semplice, ma fallo con calma. La tua apparente calma smentisce qualcosa che ribolle dentro di te. Non aspettarti che il tuo partner se ne accorga.

Cancro

La chiarezza delle tue idee ti farà guadagnare qualche seguace oggi e la tua passione ti farà difendere con facilità. Avrai piena fiducia nella tua capacità di far fronte ai tuoi obblighi, ma potresti usare per rilassarti. L'imprevisto si rivelerà meraviglioso. Devi lasciare i piani fissi e lasciarti trasportare dai venti dell'avventura. Cancro, ti porterà immensa soddisfazione, anche se non hai il controllo della situazione.

Leone

Essere troppo generosi potrebbe portare a spese sconsiderate, non esagerare Leo. Non lavorare così tanto, gli altri ti vedranno come una competizione da battere. Sei determinato a porre la pietra angolare di un'idea che ti sta a cuore. Avrai l'opportunità di mettere in pratica questa idea. Oggi, un cielo limpido ti invita a flirtare, a ballare, a viaggiare, a muoverti, ad essere più cavalletta che formica. È tempo di comunicare e incontrare nuove persone.

Vergine

Il tuo ottimismo è contagioso e incontrerai nuove persone. Farai la cosa giusta se torni indietro nel tempo per fare il punto della situazione. Tuttavia, non perdere tempo con inutili sensi di colpa. Quando tutto va bene, non resta altro da fare che godersi la vita e tutto ciò che ha da offrire. Vergine, non aspettare che qualcosa vada storto perché non ci sono nuvole in vista.

Bilancia

Oggi vuoi fare qualcosa di diverso. Vuoi cambiare un po 'le cose perché vuoi avventure e altri modi per espandere il tuo mondo. Le scelte che fai oggi saranno più importanti di quelle che hai fatto prima. Guarda al futuro e a come ci arriverai. Sentirai che stai rilasciando stati d'animo più superficiali e avrai una maggiore mobilità. Bilancia, la configurazione planetaria alleggerirà considerevolmente l'atmosfera pesante che può influenzare la tua vita amorosa.

Scorpione

Oggi, il cielo induce una certa agitazione, fai molte cose contemporaneamente, e quindi possono sorgere conflitti tra sentimenti e ragione. Dovresti armarti di pazienza e mantenere il sangue freddo ... Tutti chiederanno il tuo aiuto, ma è solo temporaneo. Ci sarà un clima di incontri, scambi, appuntamenti... Sei molto tentato da idee folli, Scorpione. Non esitate a scendere dai sentieri battuti. Hai i mezzi per ravvivare la tua relazione o per iniziarne una nuova che ti avvicini ai tuoi sogni.

Sagittario

Sei in forma ed eccezionalmente avrai molta determinazione. Moltiplichi i tuoi interessi mantenendo la coerenza nelle tue strategie. Hai molta intuizione, ma alcuni cambiamenti potrebbero ancora sorprenderti. Sagittario, dai un'occhiata alle tue finanze e bilancia i tuoi conti. Cerca di migliorare la tua gestione e un peso ti verrà sollevato dalle spalle. Lo sviluppo personale e la realizzazione sono nelle carte; State progredendo senza paura verso i vostri ideali. È tempo per te di essere aperto e dichiarare il tuo amore.

Capricorno

Troverai gratificante essere produttivo oggi. Sentirai un senso di ricompensa se ciò che fai può essere di beneficio agli altri. In effetti, potresti lavorare per conto di qualcuno. Sperimentate meno complicità, ma più libertà nelle vostre relazioni. Trovi migliori condizioni di lavoro, in un ambiente probabilmente un po 'severo, ma abbastanza favorevole alla tua ascesa sociale. Devi solo essere disciplinato. Capricorno, un incontro con qualcuno a te molto caro ti darà una spinta eccezionale.

Acquario

Alcuni Pesci oggi si sentono limitati nella loro libertà di movimento o di espressione. Tuttavia, vuoi divertirti un po '. Il romanticismo può sbocciare. È inoltre possibile godere di attività ricreative con i bambini. Un Sagittario ti condurrà a piaceri immensi e sarà difficile essere sensibili. Questo è il momento per i momenti passionali e le relazioni esistenti diventano più intense. Acquario, non ci sono nuvole in vista.

Pesci

Oggi Pesci sarai più concentrato sulla tua casa, sulla tua famiglia e sulla tua vita privata. Idealmente, ti piacerebbe poter stare a casa per rilassarti in un ambiente familiare. Anche se è alla fine della giornata, dovresti goderti un po 'di pace e tranquillità. Non sentirti in colpa se lo fai. Nettuno ti protegge e ti dà la tenerezza che il tuo partner richiede. Ora è il momento di una conversazione profonda con il tuo partner.