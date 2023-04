Chi sono Il Volo? Età, carriera, chi sono le fidanzate, vita privata

L'incredibile Il Volo, il sensazionale gruppo musicale italiano vincitore di Sanremo nel 2015, è composto da Piero, Ignazio e Gianluca. Le loro straordinarie esibizioni sono valse loro il plauso internazionale. Sono stati presentati in TV in diverse trasmissioni, tra cui Domenica In Show per la serata evento del 2022. Ma conoscete l'intera storia? Preparatevi ad ascoltarla oggi a Verissimo, nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin. E non perdetevi il loro prossimo concerto, che sarà trasmesso su Canale 5 la vigilia di Natale: sarà sicuramente un'esperienza straordinaria!

Il Volo

Nel 2009, i tre giovani talenti sono stati riuniti dalla geniale intuizione di Roberto Cenci durante la seconda edizione del talent show Ti lascio una canzone. Questa esperienza televisiva ha dato loro un'immensa visibilità e sono stati subito notati da rinomati produttori discografici. La Geffen Records li mette sotto contratto e pubblica il loro album di debutto, Il Volo, nel 2010.

Conoscete gli straordinari individui che compongono questo gruppo! Chi sono e che età hanno?

Il Volo è uno straordinario trio di tenori: Piero Barone (nato il 24 giugno 1993 sotto il segno del Cancro), Ignazio Boschetto (nato il 4 ottobre 1994 sotto il segno della Bilancia) e il baritono Gianluca Ginoble (nato l'11 febbraio 1995 sotto il segno dell'Acquario). Questi incredibili cantanti provengono da umili origini, figli di un falegname, di un carrozziere e di un trasportatore di medicinali, eppure hanno raggiunto la grandezza. La loro passione e dedizione per il loro mestiere è davvero stimolante!

Siamo appassionati della nostra carriera come trio musicale! La musica è la nostra linfa vitale e siamo entusiasti di condividerla con il mondo. Ci sforziamo di creare la migliore musica possibile e di portare gioia ai nostri ascoltatori.

I loro successi negli Stati Uniti sono stati notevoli: dopo la partecipazione ad American Idol, il loro album è salito al 10° posto della classifica Billboard 200. Nel 2012 hanno pubblicato il loro secondo album, We are Love, che includeva due illustri duetti con Placido Domingo ed Eros Ramazzotti. Nel 2013 hanno sfruttato la loro fama e hanno pubblicato il loro primo album a tema natalizio.

Il notevole successo del gruppo nel 2015 li ha visti trionfare al Festival di Sanremo con la loro canzone di successo, Grande Amore, e successivamente conquistare un impressionante terzo posto all'Eurovision Song Contest, oltre a portare a casa il Premio della Critica. Quattro anni dopo, sono tornati sull'iconico palco dell'Ariston per stupire ancora una volta il pubblico con la loro canzone Musica che resta, in occasione del Festival di Sanremo 2019.

Vita privata e Instagram

Piero Barone, il maggiore del gruppo, ha avuto una relazione appassionata con Valentina, la figlia di Massimiliano Allegri - fino a febbraio 2019. Gianluca Ginoble è follemente innamorato di una ragazza abruzzese, di cui però si sa poco. Ignazio Boschetto, il più riservato del trio, è attualmente single e soddisfatto, anche se della sua vita privata si sa ben poco. Sono incredibilmente attivi sui social media, con un account Facebook, Instagram e Twitter. Su Instagram, Il Volo ha un account ufficiale con oltre 700 mila follower!