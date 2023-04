Oroscopo Paolo Fox domani 9 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi potresti chiederti se hai problemi cardiaci da risolvere. Qualcosa di molto possibile, date le configurazioni astrali dell'epoca. Se questo è il caso, Ariete, dovresti provare a pensare ai tuoi problemi con l'idea che li tratti con la considerazione che meritano. La tua naturale umiltà a volte ti spinge a farti da parte e poi qualcosa dentro di te protesta. E, naturalmente, questa lamentela ha a che fare con il bisogno di essere amati.

Toro

Oggi potrebbe essere un buon momento per guardare indietro a tutti i tuoi successi. Toro, potresti aver cercato la gloria e il riconoscimento di un certo pubblico. Questo ti ha fatto avere la sensazione di essere una persona amata e anche di essere qualcuno. Ma ora faresti meglio a smettere. Hai ancora molto da fare, lontano da tutti quei trofei...

Gemelli

Questa giornata sarà presentata in termini generali piuttosto piacevole e ti darà l'opportunità di meditare sulle tue relazioni romantiche. Questo giorno, Gemelli, sarà per te come se stessi guardando un album fotografico perché vedrai molte immagini e sentirai emozioni che pensavi di aver dimenticato, ma torneranno da te. Tutto ciò dovrebbe permetterti di fare un ottimo riassunto dell'ultimo mese. Probabilmente lo ricorderai per molto tempo.

Cancro

La configurazione astrale di questo viaggio ti fa piuttosto pensare che potresti avere un incontro d'amore, ma ti consiglia anche di aspettare e non correre. Le cose non sono ancora pronte. Cancro, se il tuo incontro presenta qualche resistenza a continuare, soprattutto, non insistere. Dovresti aspettare almeno una settimana e vedere se sei ancora pronto per questa avventura. Ma se in quel periodo ti dimentichi tutto... non vale la pena continuare.

Leone

Oggi una potente energia fluttua nell'aria che ti darà una buona dose di dinamismo e fiducia in te stesso. Leone, sarai molto efficiente in tutto ciò che fai. Soprattutto, non dovresti dubitare di te stesso o delle tue capacità. Inoltre, dovresti mettere amore in tutto ciò che fai. Sarai in grado di vedere come otterrai risultati ancora migliori di quanto ti aspetti e che sarai anche premiato.

Vergine

Per tutta la giornata di oggi il "libro degli amori" potrebbe aprirsi in un capitolo diverso. Va detto che, per circa un mese, probabilmente hai dedicato la maggior parte delle tue energie alla tua relazione. In questo giorno, Vergine, sarai spinto a fare una sintesi di tutto quel trambusto per cercare di vedere le cose più chiaramente. Se sono stati intrapresi provvedimenti, ora dobbiamo assumerci le proprie responsabilità.

Bilancia

In questo giorno la tua vita amorosa potrebbe entrare in una piccola crisi. E, Bilancia, la verità è che avrebbe potuto essere evitato se fossi stato più onesto con te stesso. Dovresti chiederti se ultimamente non hai mentito a te stesso in un momento o nell'altro per evitare di dover affrontare un problema di relazione. E ora questo piccolo disaccordo riaffiora, amplificato dal tempo...

Scorpione

Forti emozioni saranno nel programma di oggi. Molto probabilmente, decidi di non fare le cose a metà strada. Scorpione, sentirai di essere in uno stato d'animo favorevole a prendere decisioni difficili. Questo potrebbe quindi risolvere una serie di problemi che hai portato come un peso per diverse settimane. Dovresti stare attento a non scivolare se pulisci molto intorno a te.

Sagittario

Oggi è un giorno favorevole per uscire e incontrare persone, prima di rimanere chiusi in una stanza. Dovresti comunicare a un livello più personale, condividere le tue esperienze e testimonianze con le persone che ti circondano. Allo stesso tempo, Sagittario, dovresti lasciare che gli altri ti insegnino le cose perché hanno così tanto da offrirti. Non prendere le cose troppo sul serio perché nessuno è dell'umore giusto per parlare di cose troppo profonde.

Capricorno

Oggi condividerai sicuramente momenti di tenera intimità con la tua dolce metà. Sarà un grande giorno per trascorrere del tempo insieme. Capricorno, sarai tentato di parlargli delle preoccupazioni che ti appesantiscono di più in questo momento. E farai bene. Lei / lui apprezzerà che ti fidi in questo modo. Inoltre, troverai le parole di conforto e ti sentirai come se avessi tolto un grande peso dalle spalle e, soprattutto, sostenuto.

Acquario

Questo sarà probabilmente un buon giorno per stabilire nuove relazioni, nuovi contatti, nuove alleanze, nuovi accordi... Acquario, sarai in grado di condividere progetti con qualcuno che sente il tuo stesso entusiasmo e persegue i tuoi stessi obiettivi. Potrebbe anche essere una persona che è romanticamente attratta da te. Le alleanze che si potranno stringere durante questa giornata saranno promettenti, stimolanti e forse anche molto tenere.

Pesci

Sicuramente durante la giornata di oggi dovrai prendere una decisione molto seria. E non traviserai le cose. Ti verranno presentate diverse opzioni proposte dalle persone intorno a te. Ognuno presenterà il proprio punto di vista con convinzione e ci saranno molti argomenti. Ma la decisione finale sarà tua. Pesci, dovresti prepararti ad agire nel miglior modo possibile ed evitare di lasciarti trasportare dai tuoi buoni sentimenti.