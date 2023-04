Oroscopo Paolo Fox domani 13 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Il mondo si sta aprendo a voi. È tempo per te di iniziare a pensare a modi per portare la tua vita oltre il tuo comfort. Qualunque cosa tu decida, hai una meravigliosa opportunità di arricchire la tua mente e crescere in un nuovo modo di vivere. Ariete, oggi può arrivare una boccata d'aria fresca che può ravvivare la tua vita amorosa. Se sei felicemente abbinato, inizia a cercare nuove esperienze per te e la tua dolce metà. Se sei single, dovresti essere alla ricerca di incontrare qualcuno con una cultura o uno stile di vita diverso dal tuo.

Toro

Oggi è l'inizio di una nuova fase in cui puoi davvero entrare nel vivo delle tue relazioni. È probabile che presto si presenterà l'opportunità per te di avvicinarti e approfondire con qualcuno con cui eri già coinvolto, anche se potrebbe anche essere che una nuova persona entri nella tua vita. Dovresti sapere che questo potrebbe essere per sempre. Toro, le stelle ti danno l'opportunità di superare e guarire il tuo passato e costruire una versione migliore di te stesso.

Gemelli

Le relazioni più importanti della tua vita potrebbero subire alcuni cambiamenti rilevanti a partire da oggi. I migliori amici, le connessioni romantiche e i partner professionali rientrano in questo regno e questi cambiamenti potrebbero essere nel bene e nel male. Non importa se sei single e speri di trovare qualcuno, o hai già un partner, la tua vita amorosa sta per sperimentare una scarica di adrenalina. Anche se questo potrebbe non accadere subito, puoi iniziare a gettare le fondamenta.

Cancro

Oggi i cambiamenti personali possono aprirti a un mondo di possibilità romantiche. Con ogni cambiamento che fai, la tua fiducia aumenta, rendendo più facile per te sentirti bene quando sei con il tuo partner o ne cerchi uno nuovo. Se vai in palestra o in un centro yoga, potresti incontrare qualcuno che è sulla tua stessa lunghezza d'onda. Ciò che accade nella tua vita quotidiana potrebbe cambiare un po 'da questo punto in poi. Alcuni tumori possono cambiare lavoro o città.

Leone

Oggi hai una bellissima opportunità di esprimere un desiderio e vederlo diventare realtà nei prossimi mesi. Che si tratti di uno sforzo artistico su cui hai lavorato silenziosamente o di una persona speciale per cui senti una scintilla segreta, ora è il momento di raccogliere la tua naturale fiducia e focalizzare l'attenzione su quella passione. La vita vuole diventare più efficiente, quindi è una buona idea fare un po 'di stretching come prima cosa al mattino. Fai del tuo meglio per affrontare le questioni nel modo più logico possibile.

Vergine

Fare una ristrutturazione importante, aggiungere un membro alla tua famiglia o trovare un posto completamente nuovo in cui vivere sono tutte possibilità che ti aspettano. Portare nuova energia nella tua casa può ringiovanire ogni aspetto della tua vita. Vergine, oggi avrai l'opportunità di rafforzare le fondamenta delle tue relazioni, invece di affrontare campane e fischietti. Se hai un partner, questo è un buon momento per essere orgogliosi di ciò che hai già costruito insieme e continuare con lo sguardo rivolto al futuro.

Bilancia

Oggi c'è elettricità nell'ambiente. Il ritmo della vita inizia ad accelerare e potresti sentirti come se stesse accadendo più del solito. Puoi partecipare a molte altre attività ed eventi locali, che ti daranno l'opportunità di socializzare con interessanti prospettive d'amore, che se sei single. Se hai già un partner, Libra, dovresti assicurarti di riconnetterti con lei invece di seguire semplicemente la routine. Pianifica alcune uscite interessanti per le prossime settimane e cerca di parlare di cose che vanno oltre il giorno per giorno.

Scorpione

Questo è un buon momento per apportare alcune modifiche, trovando nuovi modi per aumentare le tue entrate o tenendo sotto controllo le tue spese, il che consentirà ai tuoi risparmi di crescere. Oggi le linee romantiche e finanziarie potrebbero essere attraversate. Scorpione, se ritieni che la tua mancanza di reddito ti impedisca di attirare il tipo di amanti che desideri o di trattare i tuoi appuntamenti o partner con tutto ciò che meritano, potresti essere molto fortunato. Se hai già una solida situazione finanziaria, dovresti sorprendere quella persona speciale con un regalo.

Sagittario

Ora sei benedetto con energia extra e disposto a perseguire ciò che vuoi e chi vuoi, quindi assicurati di parlare con il tuo partner se non soddisfi le tue esigenze romantiche. Se sei single, questo è un buon momento per incontrare persone perché sicuramente tutti noteranno la tua vitalità e il tuo fascino. Questo è un giorno molto importante per te, le stelle ti spingono in una nuova e migliore fase della vita. Pensa alle opportunità, alle persone e alle esperienze che vorresti attrarre.

Capricorno

Il modo migliore per utilizzare l'energia che hai oggi è guardarti intorno e decidere cosa appartiene al passato o cosa non ti serve più. Elimina il disordine e sarai in una posizione molto migliore per accogliere il futuro quando arriverà. Capricorno, oggi hai una meravigliosa opportunità per chiarire cosa vuoi veramente da una relazione. Se hai un vecchio background di precedenti storie d'amore, dovresti concentrarti sul lasciarlo andare in modo da non continuare a trascinare il dramma in nuove esperienze amorose.

Acquario

Oggi molte persone potrebbero essere interessate ad attirare la tua attenzione. Potresti incontrare casualmente qualcuno che finisce per essere molto più di un amico in questo momento o qualcuno che è già un amico potrebbe rivelarti cosa prova per te. Se sei già fidanzato, Acquario, cerca di diversificare e passare più tempo con il tuo partner. Soprattutto, se le cose sono diventate routine, interagire con gli altri può aiutare a ravvivare le cose.

Pesci

Questo potrebbe essere uno dei giorni migliori che troverai per la tua carriera da molto tempo, quindi non rimanere indietro e perdere l'opportunità. Potrebbe aprire una porta al prossimo gradino della tua scala verso il successo. Oggi potresti impressionare il tuo partner o progetto senza nemmeno provarlo subito. Pesci, potresti essere nel mirino di qualcuno di speciale, quindi dovresti indossare la tua faccia migliore e non sorprenderti se ricevi più attenzione del solito.