Per fortuna, in questo mondo dove esistono segni timorosi, ne esistono anche di audaci e valorosi. Essi possono dimostrare coraggio abbandonando tutto per raggiungere l'altro capo del mondo o sfidando se stessi in sport avventurosi o intraprendendo carriere rischiose. Innumerevoli sono i modi per manifestare il coraggio. Stelle e pianeti rivelano che ardore e sangue freddo sono tratti distintivi di alcuni segni zodiacali.

Ecco i segni zodiacali più coraggiosi al mondo

Non c'è bisogno di evocare gli Avengers per parlare di coraggio. Una persona coraggiosa può essere colui che si mette alla guida durante l'ora di punta, rischiando di restare intrappolato nel traffico per ore. O chi paga la bolletta alla posta il primo giorno del mese, quando una lunga fila di pensionati attende pazientemente. A parte gli scherzi, un animo ardito e impavido non è per tutti. Gli astrologi sostengono che tre segni zodiacali siano più coraggiosi degli altri. Di quali segni parliamo?

Leone: il più coraggioso dello zodiaco

Da vero Leone, sei il re della savana... ops, dello zodiaco, intendevamo. Spinto da un inestimabile senso di giustizia, non esiti a lottare per difendere i diritti altrui, siano essi cari o sconosciuti che ritieni deboli. Di fatto, hai un cuore di leone e non ti sottrai dalle battaglie che consideri importanti.

Sagittario: abbandona tutto e parte

Caro Sagittario, il tuo coraggio si manifesta ogni volta che lasci un lavoro sicuro, la casa e gli amici per partire all'avventura. Forse grazie a un pizzico d'incoscienza, sei capace di rinunciare a una carriera consolidata per ricominciare dall'altra parte del mondo. Questo atteggiamento ti mantiene giovane e appassionato della vita, nonostante gli anni passino. Se non sei coraggioso tu, chi lo è?

Acquario: un mix di coraggio e resilienza

Il tuo coraggio, caro Acquario, è arricchito da una straordinaria capacità di resistere a sforzi e sacrifici. Porti sulle spalle il peso della tua famiglia e degli amici a cui tieni, senza mai lamentarti. Rimani in piedi, fiero e composto in qualsiasi circostanza. Se incontri qualcuno in difficoltà, gli tendi una mano senza pensarci due volte. Questo ti rende uno dei segni zodiacali più coraggiosi e forti.