Oroscopo Branko oggi venerdì 14 aprile 2023: amore, azione e fortuna per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Hai un grande potenziale creativo, ma devi mantenere la pace della mente ed evitare l'impeto vitale e allo stesso tempo fuori luogo con le persone vicine a te e con le quali inciampi nella tua giornata. SENTIMENTI: Sarà un giorno molto speciale per godersi la famiglia e la casa in modo piacevole. AZIONE: la gioia più grande sarà avere una grande percezione per sapere dove andare. FORTUNA: puoi ampliare la tua cerchia di amici e collaborare a progetti solidi.

VERGINE

Approfitta della grande energia e dell'incoraggiamento che avrai in questo giorno per preparare progetti e piani nella tua vita personale e professionale. Godetevi tutta questa atmosfera e ciò che verrà. SENTIMENTI: È un momento divertente per godere di piacevoli conversazioni con persone che la pensano allo stesso modo. AZIONE: È un momento speciale per lanciare i tuoi nuovi progetti con calma e pazienza. FORTUNA: finché sei altruista, i tuoi progetti andranno "a vele spiegate".

BILANCIA

È un momento di abbastanza intensità nelle tue emozioni, che metterà in evidenza la tua creatività e affetto con i tuoi cari. Mostrerai apertamente la tua simpatia, facilità di parola ed eloquenza. SENTIMENTI: è un giorno speciale per dare il tuo amore alle persone che ami di più e alla coppia. AZIONE: è un momento per brillare della propria luce e distinguersi dagli altri per la propria semplicità e gentilezza. FORTUNA: gioia e relax saranno la tua più grande felicità. E se è con il tuo partner, molto meglio.

SCORPIONE

È saggio concentrarsi sulle principali trasformazioni di cui hai bisogno nel modo in cui interagisci con gli altri, in particolare amici e persone care. SENTIMENTI: È un giorno molto dinamico per essere vitali e mostrare il tuo affetto agli altri. AZIONE: È un giorno per connettersi con i propri cari e comunicare apertamente i propri piani. FORTUNA: Devi sentirti rilassato e irrequieto per sfruttare le fonti creative che hai in mente.