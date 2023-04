Quali sono i segni zodiacali più emotivi e lunatici di tutti

Gli esperti di astrologia hanno identificato tre segni zodiacali più sensibili e mutevoli degli altri. Queste persone vivono costantemente tra alti e bassi, un momento si rallegrano per una giornata di sole, subito dopo si irritano per il traffico in strada. Gestire i loro cambiamenti d'umore improvvisi è un'ardua impresa! Dopo aver esaminato i segni impulsivi e coraggiosi, dedichiamoci ora ai segni più instabili dello zodiaco.

Ecco i segni zodiacali più sensibili e mutevoli

I segni zodiacali più emotivi sono abituati a gestire un'alternanza emozionale vertiginosa. Possono ridere di gusto e poi, basta un pensiero momentaneo a incupirli o farli accigliarsi. Proprio come le loro emozioni sono effimere e volubili, il loro umore cambia drasticamente in pochi istanti. Conoscere in anticipo i tre segni più mutevoli dello zodiaco può essere utile per comportarsi in modo appropriato, senza attribuire troppa importanza alle loro reazioni emotive.

Pesci: i più mutevoli ed emotivi dello zodiaco

Come tutti i segni d'acqua, anche tu caro Pesci sei guidato dalle tue emozioni. Dentro di te risiede una cassa di risonanza delle emozioni che le amplifica sorprendentemente. Tu vivi ogni cosa senza la giusta distanza, anche le situazioni esterne e le sofferenze altrui. Quando non sei oppresso da un tuo disagio, sei in grado di percepire le emozioni delle persone intorno a te come un radar. In questo caos di emozioni, come si può pretendere che tu mantenga un equilibrio?

Gemelli: mutevoli umori a ogni istante

Chi è più mutevole e instabile di te, caro Gemelli? Puoi entusiasmarti per un'idea e poco dopo perdere la motivazione, senza una ragione evidente. Affrontare i tuoi repentini cambiamenti metterebbe a dura prova anche un santo! Chi ti ama sa che puoi presentarti entusiasta con un nuovo progetto da realizzare e che basta aspettare qualche secondo perché ti stanchi e ti dedichi ad altro.

Cancro: il figlio della Luna

Proprio tu, Cancro, che hai come protettore celeste la Luna, potevi non essere incluso tra i segni più mutevoli ed emotivi? Fin dalla nascita sei abituato a vivere in simbiosi con la signora bianca dello zodiaco e cambi umore a seconda delle fasi lunari. Spiegare alle persone cosa significa avere un'emozionalità influenzata dai cambiamenti della Luna è difficile! Quello che si vede sono solo i tuoi sbalzi d'umore con cui devi confrontarti quotidianamente.