Oroscopo Branko domani 2 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Anche se potresti sentirti temporaneamente triste per un amico o qualcuno più vecchio o più esperto, non prenderlo sul serio. Fondamentalmente, questa è una giornata calda e amichevole per trattare con gli altri. L'intervento di un collega ti aiuterà a portare a termine un progetto in corso che si sta rivelando difficile. Sarai al tuo meglio se ti lasci il passato alle spalle. Devi eccellere. Ariete, divertiti senza farti domande inutili.

Toro

Sarai completamente disposto a vedere le cose da un'altra prospettiva. Dovresti farlo sapere e sarai sorpreso di scoprire che è reciproco. Non lasciare che gli altri ti disturbino. Dovresti concentrarti su ciò che devi veramente fare. Le barriere che affronti nella tua vita amorosa non sono così gravi come sembrano. Non lasciarti scoraggiare dal rifiuto, dall'esitazione di qualcuno o dal dover aspettare. Toro, sbarazzati dei tuoi dubbi e tutto arriverà.

Gemelli

Oggi il vostro desiderio di viaggiare e aprire il vostro mondo è molto forte. Potresti anche essere attratto da qualcuno che è diverso. Tuttavia, alcuni tipi di regole o regolamenti possono limitarti o rappresentare una sfida per ciò che vuoi fare. Non temere, questo è temporaneo. Sarai colto da una sete di vita che ti farà superare alcuni ostacoli. Dopotutto, non saranno così terribili. Ti impegnerai a raggiungere l'armonia con il tuo partner. Gemelli, devi sapere come dare terreno.

Cancro

I problemi legati alla casa o alla famiglia saranno positivi. Non avrà senso chiedervi di fare un grande sforzo oggi. Non iniziare le cose se non sei sicuro di essere in grado di finirle. Sentirai un forte desiderio di pace, tranquillità e solitudine. È una buona idea evitare il trambusto. Cancro, la tua audacia ti porterà attraverso intensi momenti emotivi. Non controllare il tuo entusiasmo, poiché è adatto alla situazione e può solo portarti immensa soddisfazione.

Leone

Oggi hai l'opportunità di creare nuovi entusiasmanti contatti e le porte si apriranno davanti a te. Buone e nuove amicizie sono all'orizzonte. Leone, stai attraversando una buona fase economica. Concentrati sui tuoi account e sui tuoi piani per il futuro. Devi sapere come cedere terreno con il tuo partner per essere in grado di recuperare in seguito. Leone, ricorda che una catena di fiori può essere più difficile da rompere di una catena di ferro. Se sei single, un incontro potrebbe cambiare il corso della tua vita.

Vergine

Oggi maggiori obblighi lavorativi o una conversazione difficile con un capo o qualcuno con più esperienza possono scoraggiarti. Non lasciare che questo accada. Qualcosa aumenterà il tuo reddito o ti farà sentire più felice. È tempo di considerare un investimento finanziario e ripensare il tuo budget. Vergine, stai diventando più creativo per quanto riguarda la tua vita amorosa. Approfittane per migliorare l'intensità della tua relazione e cambiare le tue vecchie abitudini. Se sei single, sta arrivando un incontro molto positivo.

Bilancia

Allo stato attuale, i bambini potrebbero essere una responsabilità crescente per alcuni Bilancia. Potresti anche incontrare restrizioni o critiche riguardanti lo sport, un progetto creativo o qualcosa relativo a una vacanza. Tuttavia, questo potrebbe essere un giorno romantico per te. Senti il bisogno di sfruttare al meglio le tue conquiste in totale privacy e avrai i piaceri di casa a tua disposizione. Il lavoro svolto, l'acquisto di mobili e ristrutturazioni domestiche sono all'ordine del giorno.

Scorpione

Oggi il tempo libero ti darà un'opportunità per la tua realizzazione personale. L'amicizia si distingue. Trovi difficile rimanere serio e concentrato sul lato pratico della vita. Dovresti rilassarti senza sentirti in colpa. Tuttavia, alcuni Scorpioni hanno una sfida da affrontare... Superare la solitudine o la resistenza del loro partner, per non dire una lotta, in cui saranno ben equipaggiati, purché scelgano gli strumenti giusti. Hai bisogno di pace e tranquillità per concentrarti sulle strategie che utilizzerai.

Sagittario

Oggi l'ottimismo è importante per te, ecco perché devi resistere a cedere alle preoccupazioni. Non ti porterebbe da nessuna parte. Sarai molto incline a mantenere uno sguardo profondo nel tuo sé interiore e questo ti permetterà di incanalare la tua energia in modo costruttivo. Sarà possibile avere una conversazione tranquilla con il tuo partner. Ti lancerà un cavo a modo suo e sta a te raccoglierlo mentre è lì. Sagittario, non andare dritto al punto fin dall'inizio.

Capricorno

La tua fiducia in te stesso porterà alla gelosia e questo potrebbe portare a fraintendimenti. Stai attraversando una vasta gamma di emozioni. Oggi sei in grado di passare dalle risate al pianto. Dovresti mantenere le cose in prospettiva. Potrebbe nascere un nuovo progetto. Questa non è affatto una speranza vana, ma una via da seguire. Morbido, tenero, erotico... Questo è il programma della giornata. Saprai parlare con tatto dei tuoi desideri più puri e intimi. Capricorno, ti sentirai più a tuo agio se lo fai in un ambiente intimo.

Acquario

Oggi potresti sentirti isolato dagli altri o scoraggiato. Tuttavia, hai un assoluto bisogno di fidarti di qualcuno vicino e questo ti solleverà. La tua energia ti permetterà di fare molto lavoro. Dovresti essere moderato nella tua visione delle cose e stare attento alle false mosse. La tua migliore storia d'amore emergerà in un'atmosfera di festa. Ora è il momento di mostrarti nella migliore luce possibile. Acquario, nuovi orizzonti si aprono grazie alla tua cerchia di amici.

Pesci

In qualche modo, oggi potrete godervi la vostra solitudine e sarete piacevolmente soddisfatti con un po 'di pace e tranquillità. Non lasciarti sopraffare se al momento ti senti solo o isolato dagli altri. Questa è una breve nuvola scura all'orizzonte, non hai nulla di cui preoccuparti. Pesci, dovresti ascoltare chi ti circonda e rimanere aperto ai loro suggerimenti, così eviterai di commettere errori. Fai attenzione a non lasciarti sopraffare dagli altri e pensa prima di essere coinvolto in qualsiasi cosa.