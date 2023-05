Oroscopo Branko settimanale dal 7 al 13 maggio 2023, lo zodiaco completo

Ariete

È probabile che ti ritrovi più in forma del solito. Dovrai usare i tuoi soldi con giudizio. Prendere il giorno libero per il lavoro personale è indicato per alcuni. Gli sbalzi d'umore possono renderti irritabile e agile. Puoi invitare qualcuno in ufficio per un'escursione insieme. È probabile che tutti lodino il suo successo sul fronte accademico. È probabile che la mancia data da qualcuno sia utile in una situazione difficile.

Toro

Troppe restrizioni dietetiche possono ritorcersi contro. Non fare affidamento interamente sul tuo giudizio per migliorare le finanze. Una promozione o un aumento è sulle carte per alcuni. Riuscirà a convincere coloro che gli sono vicini a sostenere le sue idee sul fronte interno. Possedere una casa è giusto per alcuni. Ci si può aspettare un momento di relax sul fronte accademico.

Gemelli

I professionisti del desktop faranno bene a scuotere una gamba per tornare in forma. Coloro che cercano di aumentare le entrate dovranno trovare modi nuovi. Sarai in grado di affrontare i tuoi rivali professionali. Potrebbe volere il tuo aiuto, quindi non rimanere deluso. Un sacco di burocrazia è prevista in una proprietà. Il suo esempio come modello può essere citato sul fronte accademico.

Cancro

Evitare integratori energetici. Finanziariamente è probabile che rimanga bene. Coloro che si preparano per un importante concorso o colloquio dovranno essere più deliberati. Alcuni di voi potrebbero pianificare un anniversario di matrimonio o qualche altra celebrazione. La possibilità di un viaggio all'estero non può essere esclusa per alcuni. C'è la possibilità di trasferirsi in una nuova casa o in una nuova città per alcuni.

Leone

Non ci saranno lamentele sul fronte della salute mentre ti ritrovi energico. Fare un posto appena acquisito è sulle carte per alcuni. Il rivale al lavoro può bucare la tua presentazione e metterti in imbarazzo. Le parti in sospeso sul fronte accademico saranno legate, mentre ti prepari a fare del tuo meglio. Un pestaggio è in vista quando ricevi un invito a fare.

Vergine

La salute può causare problemi a causa di negligenza. Alcuni di voi saranno in grado di acquistare qualcosa di costoso. Alcuni media potrebbero subire una certa pressione esterna. Sarà molto solidale e persino di aiuto in qualsiasi cosa stia facendo. Raccogliere risorse sul fronte accademico non sarà difficile.

Bilancia

Sul fronte della salute, riesci a tenere a bada i disturbi. Seguire i consigli degli anziani può farti uscire dalla tua situazione attuale. È probabile che tu faccia alcune cose divertenti con la famiglia oggi. Le preoccupazioni finanziarie evaporano con l'apertura di nuovi flussi di entrate. La giornata sembra favorevole per i costruttori e distributori immobiliari. L'ammissione a un istituto prestigioso può diventare una realtà per alcuni.

Scorpione

Un prestito che stavi aspettando sarà tuo e a interesse ragionevole. Sarai in grado di sfruttare al meglio le mattine fresche assumendo un regime fisico. La famiglia sarà amorevole e premurosa, e offrirà tutto l'aiuto necessario. Qualcuno potrebbe invitarti a recarti in un posto che non hai mai visto prima. Potresti essere sul lato ricevente della trama di qualcuno, se non stai attento.

Sagittario

Un aumento delle entrate può farti pensare in termini di un nuovo veicolo. I rivali al lavoro potrebbero cospirare per non sostenere le tue idee, quindi non perdere la calma. Coloro che soffrono di pensieri deprimenti sono suscettibili di portare positività nelle loro vite. La positività sul fronte domestico garantirà l'armonia all'interno della famiglia. Alcuni di voi potrebbero pianificare di risparmiare fino a comprare una casa o una proprietà.

Capricorno

La salute eccellente è tua da chiedere. Sarai in grado di aumentare le finanze per acquistare qualcosa di grande. È probabile che le prospettive per coloro che cercano un lavoro adeguato si intensifichino. Qualcuno può chiedere il tuo consiglio sul fronte familiare. Puoi essere spinto verso la spiritualità e puoi persino pianificare un pellegrinaggio. È probabile che la fortuna brilli per coloro che hanno fatto domanda per una casa o un terreno.

Acquario

Non correre rischi inutili sul fronte della salute oggi. La probabilità di perdere qualcosa di costoso o importante è alta. Rimani discreto e diplomatico al lavoro, poiché è facile mettersi dalla parte sbagliata di qualcuno di importante. Se stai pianificando un lungo viaggio, aspettati che sia agevole e confortevole. Contribuire positivamente a uno sforzo di squadra sarà immensamente vantaggioso sul fronte accademico.

Pesci

Gli osservatori di peso riusciranno a rimanere in forma attraverso i propri sforzi. È probabile che tu vinca una somma considerevole su una scommessa. Coloro che cercano un impiego adeguato potrebbero dover ricorrere al networking. Il supporto della famiglia è assicurato e ti aiuterà a migliorare il tuo campo. Ci saranno ampie opportunità per migliorare la tua qualifica sul fronte accademico.