“Un errore e poi la tragedia”. Terribile incidente in autostrada: la manovra e lo schianto con più auto. Un morto e una famiglia sotto choc

Ancora morte in autostrada, ancora per un’auto in contromano. Stavolta siamo sulla A27, nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia per Venezia. È qui che una macchina entra contromano e poco dopo si schianta contro altri due auto che provenivano dal senso giusto, ma opposto. È successo domenica 7 maggio 2023, durante le ore pomeridiane. Nel terribile schianto è morta una persona: si tratta del guidatore della macchina che è entrata in autostrada contromano. Ci sono anche 3 feriti di cui non si conosce ancora la prognosi.

Secondo la stampa locale, all’inizio si è pensato che l’uomo, un 67enne di Treviso, al volante di una Kia Sportage, avesse commesso un tragico errore, imboccando, non si sa come il casello contromano. La verità è poi venuta fuori qualche ora più tardi, ovvero quando Autostrade ha spiegato che dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del tratto si è visto che la Kia Sportage procedeva correttamente sulla corsia per Venezia, in direzione Sud.

Ancora morte in autostrada, ancora per un’auto in contromano

Poi è successo qualcosa e il 67enne ha prima rallentato e poco dopo ha effettuato una inversione a U sulla stessa carreggiata, trovandosi di fatto contromano. Attimi di panico su quel tratto autostradale, poi il terribile schianto tra le auto. Chiaramente le macchine coinvolte hanno tentato di frenare ma l’alta velocità e i sensi opposti di marcia non hanno potuto evitare la forte collisione tra i mezzi.

“La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto – spiega la nota di Autostrade – tuttavia dalle immagini delle telecamere disponibili sul tratto è possibile evincere che la vettura, che stava procedendo correttamente in direzione Venezia, ha effettuato una conversione del senso di marcia, imboccando la carreggiata contromano”.

Il terribile incidente è stato registrato al km 54 della A27 .Come dicevamo ha perso la vita il 67enne al volante della Kia. A rimanere feriti, tutto sommato non gravemente, sono una donna di 52 anni e un uomo di 41 anni, che erano a bordo di una delle due auto scontratesi con il veicolo in contromano. Estremamente fortunata una famiglia coinvolta nell’incidente ma che ne è uscita completamente illesa.