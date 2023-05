Oroscopo Paolo Fox domani 12 maggio 2023: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO Oggi: Cerca di non rimandare le questioni nella tua casa che richiedono una risposta immediata da parte tua. Devi prendere le redini. Amore: Se sei infastidito dalle azioni del tuo partner, dovresti trovare un modo più cordiale per dirglielo. State complicando la situazione. Ricchezza: Le relazioni e i contatti saranno il modo migliore per uscire dai problemi. Si avvicina un processo di cambiamento. Benessere: Si consiglia di moderare te stesso per quanto riguarda la tua salute. I nervi possono giocare brutti scherzi.

CAPRICORNO Oggi: Scoprirai che tutto ciò di cui avevi bisogno per prendere sul serio le tue responsabilità era la giusta motivazione. Amore: L'insicurezza e la gelosia infondata invaderanno il tuo cuore oggi. Cerca di spaventarli con il dialogo. Ricchezza: Non lasciare che altri siano coinvolti nell'amministrazione del tuo patrimonio. Se hai dei dubbi è meglio prendersi del tempo per pensare. Benessere: Chi aspetta, si dispera. Fai la cosa giusta senza speculare così tanto. Agisci una volta per tutte, piacevoli sorprese ti aspettano.

ACQUARIO Oggi: Buone notizie. Momento favorevole per l'amore poiché la convivenza armoniosa abbraccia la coppia, la famiglia e i colleghi. Amore: Il tuo partner ha bisogno di molta attenzione e delicatezza, quindi dai il meglio di te stesso e cerca di essere affettuoso e comprensivo. Ricchezza: Periodo di beatitudine, è tempo di vendere le cose di cui vuoi sbarazzarti o fare un'offerta su qualcosa che ti interessa. Benessere: Quando si tratta di superare grandi ostacoli, la mania è meglio della forza. Cerca di trovare l'equilibrio tra desiderio e dovere.

PESCI Oggi: Non iniziare discussioni quando ti vengono dette verità che non vuoi sentire. Impara a chinare la testa quando la situazione lo richiede. Amore: Giorno speciale per la formulazione di tutti i tipi di piani futuri nella coppia. Oggi faranno passi da gigante. Ricchezza: Non sottovalutare il potere dell'influenza delle persone chiave nel tuo ambiente di lavoro. Mantieni aperte le tue opzioni. Benessere: Ci sono momenti in cui la semplice intenzione di qualcosa non è sufficiente. Viviamo in un mondo in cui siamo giudicati dai risultati che diamo.