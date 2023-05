Paola e Chiara chi sono? Età, carriera, canzoni, vita privata, figli e marito

Paola e Chiara: La rinascita di un mitico duo musicale italiano

È il 2023 e il duo musicale composto dalle sorelle Paola e Chiara è tornato alla ribalta, regalando ai fan un'incredibile dose di nostalgia. Dopo il successo strepitoso che hanno ottenuto negli anni Novanta e Duemila con brani pop indimenticabili come "Vamos a bailar (esta vida nueva)", che ha scalato le classifiche musicali del 2000, e molti altri successi ancora, le due artiste sono pronte a stupire di nuovo. Questa volta, saranno ospiti nel nuovo programma di Loretta Goggi, "Benedetta Primavera". Siete pronti per l'emozione di rivederle sul palcoscenico?

Paola e Chiara oggi: Vita privata e curiosità

Il leggendario duo delle sorelle Paola e Chiara, originario di Milano, ha conquistato il cuore degli italiani con le loro contagiose melodie pop che risuonavano ovunque: in radio, sulle spiagge e nelle case di milioni di fan. Nonostante il grande successo, il duo si era sciolto nel lontano 2013, lasciando un vuoto immenso nei cuori dei loro sostenitori. Per anni, il silenzio aveva avvolto le loro vite. Ma ora, finalmente, c'è una luce di speranza. Ma cosa fanno Paola e Chiara nella loro vita privata?

Paola Iezzi: Il suo partner e la vita personale

Iniziamo da Paola Iezzi, la sorella mora del duo, nata il 30 marzo 1974, sotto il segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sua vita privata, Paola è legata sentimentalmente a Paolo Santambrogio, uno dei fotografi più rinomati degli ultimi anni. La loro storia d'amore è iniziata nel 2007 e sembra essere ancora solida e appassionata. Nonostante ciò, i due non hanno ancora pensato al matrimonio, e forse è proprio questa libertà di scelta a rendere la loro relazione così speciale. Paola e Paolo non hanno figli e amano mantenere la loro storia lontano dai riflettori. Durante un'intervista al programma "Vieni da Me", condotto da Caterina Balivo, Paola ha raccontato: "Mi ha scritto lui quando stavo uscendo da una storia un po' travagliata. Avevo visto le sue foto e avevo intuito che fosse un fotografo molto talentuoso. Mi piaceva il suo stile".

Chiara: Scelte radicali e una vita artistica in evoluzione

Passando alla bionda Chiara, anch'essa nata a Milano il 27 febbraio 1973, un anno più grande di Paola, e appartenente al segno dei Pesci, che ha ormai compiuto 49 anni. Nel 2013, insieme alla sorella, decide di porre fine al loro duo e di intraprendere nuovi percorsi artistici. Chiara ha fatto scelte molto radicali, sia a livello professionale che personale, pur restando sempre nell'ambito artistico. È sposata con Meir Cohen, un ex rabbino ebraico. Un fatto interessante è che Chiara stessa si è convertita all'ebraismo nel 2008. Durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha condiviso: "Lui non ama essere esposto pubblicamente, e a causa di quel servizio fotografico, la comunità ebraica ha sollevato delle critiche. Meir è un Cohen, un ortodosso, e secondo le tradizioni può sposare solo donne ebree di nascita. La nostra storia è fuori dagli schemi, e lui soffre per questo. Ma alla fine... ci siamo sposati".