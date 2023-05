Oroscopo Paolo Fox domani 17 maggio 2023, le previsioni segno per segno

0 Condivisioni

Ariete

Oggi è un giorno per stare bene. Il vostro buon senso vi sta portando nella giusta direzione. Alcuni la chiamerebbero fortuna. La fine di una preoccupazione che ti dava fastidio arriverà giusto in tempo perché la tua mente si riposi e ti faccia sentire più positivo. Nuovi desideri faranno desiderare al tuo cuore di ballare, ma potrebbe significare problemi per la tua mente. Puoi cambiare la tua situazione per realizzare questi desideri, quindi rendilo possibile. Un buon giorno per tutti i tipi di cambiamenti, Ariete.

Toro

Il ritmo di oggi accelererà e l'impazienza degli altri potrebbe farti venire il mal di testa. Affinché il tumulto intorno a te non ti travolga, dovrai controllarti e concentrarti esclusivamente su ciò che devi fare. Apporta gli ultimi ritocchi al tuo lavoro con discrezione. Sarà necessario un leggero ritardo per consolidare il tuo progetto, non essere impaziente. Le tue relazioni sono all'ordine del giorno. Toro, potresti lavorare su di loro per migliorare la tua situazione finanziaria.

Gemelli

Questa sarà una giornata sociale e divertente, soprattutto al mattino. È un buon momento creativo, ma un brutto momento per spendere soldi per qualcosa di diverso dal cibo. Anche se il tuo entusiasmo è visto come arroganza, attirerai un sostegno positivo. Gemelli, sii ricettivo agli altri. Sei pieno di ottimismo e incanala la tua energia per migliorare le tue relazioni strette, lavorando verso un livello condiviso più elevato di soddisfazione. È giunto il momento di fare piani per una cena a lume di candela.

Cancro

Oggi la gente ti noterà perché trasmetterai forza e positività. Sarete coraggiosi nelle vostre decisioni. Ora è il momento di fare tutto il possibile per dare una spiegazione complicata. Cancro, stai esitando tra mantenere la calma o trasmettere le emozioni nella manica. Questo disorienterà coloro che vi circondano. Ti impegnerai a raggiungere l'armonia con il tuo partner. Devi sapere come dare terreno per essere in grado di recuperare in seguito. Se sei single, un incontro potrebbe cambiare il corso della tua vita.

Leone

Fai attenzione, perché questa mattina potresti essere tentato di rischiare o scommettere su qualcosa di cui potresti pentirti. Più tardi, il clima sarà costruttivo e gratificante nelle relazioni personali e la fortuna ti permetterà di stabilire nuovi contatti. Leone, i tuoi sforzi saranno ricompensati e potrai congratularti con te stesso. Una conversazione con il tuo partner sarà molto fruttuosa e ti farà vedere le cose in modo diverso. Avrai una buona guida delle tue emozioni, che ti spingerà verso una maggiore felicità. La tua sete di azione sarà irreprensibile e la tua mente più acuta del solito.

Vergine

Oggi sarà facile per voi raggiungere un accordo e prendere impegni fermi. Sarai orgoglioso delle tue azioni. Il tuo riserbo e la capacità di stare lontano ti salvano dai conflitti che infuriano intorno a te. Sarai spinto a dimostrare quanto sei efficace. Il lavoro di squadra farà bene a te, Vergine, il tuo fascino aumenta di giorno in giorno e hai sempre più presenza. Dovrai essere selettivo nell'affrontare questo. La tua dolce metà sta facendo concessioni a tuo favore.

Bilancia

Questa è una buona giornata per chiacchierare e divertirsi. Bilancia, sarai più comprensivo e più sensibile alle considerazioni degli altri. È tempo per te di avvicinarti ai tuoi cari. Devi scatenare alcune delle tue emozioni, che ti risparmieranno un po 'di angoscia di conseguenza e i tuoi livelli di energia miglioreranno. Ti stai dando al tuo partner a tal punto che tendi a dare troppo. Non lasciare che le cattive abitudini si calmino, pensa al futuro. Che anche lui/lei ricambi.

Scorpione

Il tuo radar emotivo è terribilmente acuto e ti rende più selettivo del solito. Non tagliarti. C'è molto da fare intorno a te e hai solo un desiderio, essere solo, e ne avrai davvero bisogno. Scorpione, dovresti allontanarti urgentemente dalla tua vita amorosa. Capirai meglio le ragioni degli errori del passato. Ma non incolpare te stesso. Essendo consapevoli dei tuoi fallimenti, sarai in grado di lavorare in modo efficiente per riadattare il tuo approccio alle cose e aumentare le tue possibilità da solo.

Sagittario

Questo è un giorno gioioso e creativo per voi. Scrivi le tue idee creative. L'arte fiorirà. Non preoccuparti troppo di cose per cui non puoi fare nulla. Sei pronto a vivere veramente e sfruttare al meglio la vita. Avrai difficoltà a capire alcune delle persone vicine a te, ma non rompere alcun ponte, il tempo ammorbidirà i bordi. Sagittario, stai diventando più ottimista e affronterai i tuoi problemi razionalmente. Ne sarai orgoglioso.

Capricorno

Questo è un buon momento per interagire con i bambini e sfruttare le tue idee creative. Capricorno, oggi, e soprattutto stasera, amerai socializzare e divertirti. Sorprenderai coloro che ti circondano con il tuo potere di persuasione. Le tue parole non saranno ignorate. Reprimi troppo i tuoi sentimenti e ti chiudi in te stesso senza rendertene conto. Sarai in grado di riconnetterti con le tue emozioni se smetti di indossare una maschera una volta per tutte.

Acquario

Questa mattina vuoi davvero parlare con gli altri, il che è fantastico perché sarai creativo e pieno di originalità. Acquario, troverai un supporto utile, che diventerà realtà il mese prossimo. Il tuo benessere interiore trarrebbe beneficio da un po 'più di attenzione ai comfort della tua casa. La tua delicatezza si rivelerà la tua più grande forza. Saprai come piantare i semi di ciò che poi vuoi raccogliere e come farti capire senza ferire il tuo partner. I nuovi incontri saranno pieni di promesse.

Pesci

Lo sviluppo delle relazioni che hai intorno a te ti darà un senso di benessere interiore. Troverete l'amicizia confortante. Metti da parte un po 'di tempo per loro. Oggi dovrete moderare le vostre reazioni; O non ti interesserà affatto o prenderai le cose troppo sul serio. Pesci, innamorato, lascerai andare i tuoi risentimenti e lavorerai sulla tua comprensione verso il tuo partner e verso gli altri in generale. Ti libererai della tua armatura.