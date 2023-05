Oroscopo domani Branko 22 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

0 Condivisioni

Leone

Oggi potresti avere una discussione importante con un collega o un amico intimo. Scoprirete verità su coloro che vi circondano che non sono sempre facili da accettare, ma sarà una benedizione sotto mentite spoglie. Stai facendo troppe cose contemporaneamente e inevitabilmente rischi di essere sommerso da domande senza risposta. Avrai ragione a diffidare della tua intuizione nella tua vita amorosa. Faresti meglio a basare le cose sulla realtà. E farai bene a esitare prima di prendere una posizione ferma. Leo, non è ancora il momento giusto.

Vergine

Stai realizzando il tuo piano. Continuate con il vostro entusiasmo, le cose positive si intravedono già all'orizzonte. Oggi ti sentirai più felice di passare del tempo con persone che non ti sono vicine. Avrai ragione a fidarti del tuo istinto. La tua intuizione è giusta quando si tratta di questioni finanziarie. Vergine, il tuo fascino crescente sta attirando successo. Le tue iniziative stanno dando i loro frutti, quindi vai con i tuoi cari e fai accadere le cose.

Bilancia

Questa può essere una giornata creativa perché troverai facile pensare fuori dagli schemi. Puoi sperimentarlo se sei nelle arti, lavori con i bambini o in occasione di eventi sportivi. Bilancia, oggi sarai più esigente e conciso, ma non dimenticare come gestire gli altri. Se ridicolizzi tutto, rischi di offendere involontariamente qualcuno. Sii diplomatico. La tua vita amorosa può essere caotica e imprevedibile. Non sei troppo bravo a sopportare restrizioni e limitazioni pratiche. È tempo per te di allontanarti dalla routine.

Scorpione

Oggi potresti essere più impulsivo del solito. Evita sport estremi e discussioni tempestose. La tua flessibilità e comprensione ti metteranno in regola con le persone che ammiri. Non masticare pensieri oscuri in questo momento. Le tue frustrazioni amorose potrebbero trasformarsi in speranze costruttive se controlli le tue emozioni. Sistemare le cose con il tuo partner arriverà automaticamente, Scorpione. Sarai anche in grado di gettare le basi per un nuovo senso di equilibrio nella tua vita lavorativa. Avrai molto da fare, ma tutto è positivo.