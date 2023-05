Massimo Ranieri e la storia di riconciliazione con sua figlia, Cristiana Calone

0 Condivisioni

Chi è Massimo Ranieri?

Noto con il nome d'arte Massimo Ranieri, il suo vero nome è Giovanni Calone. Massimo è un' icona poliedrica nel panorama artistico italiano, ricoprendo i ruoli di cantante, attore e showman. È indubbiamente amato dal suo pubblico e ha un seguito di fan fedeli.

In merito alla sua vita privata, è noto che Massimo, oggi 69enne, ha avuto una lunga relazione sentimentale con Franca Sebastiani, deceduta nel 2015. Dal loro amore è nata Cristiana Calone il 6 luglio 1971, che è stata riconosciuta formalmente da Ranieri solo nel 1995.

Nonostante l'assenza del padre durante i suoi primi anni di vita, Cristiana non ha mai serbato rancore verso di lui. Nel 2007, è stato invitato a partecipare al suo show televisivo, evento durante il quale Massimo l'ha presentata ufficialmente in televisione. Cristiana, madre di un figlio nato nel 2001, ha reso Massimo un nonno felice.

La scoperta di Cristiana Calone: la figlia dimenticata di Massimo Ranieri

Nata nel 1971, Cristiana Calone è figlia dell'amore tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani. Quando Cristiana è nata, i due erano una coppia e Ranieri stava appena iniziando la sua strada verso la fama. Avendo solo 19 anni e un futuro luminoso davanti a sé, Massimo ha optato per la carriera piuttosto che la famiglia, allontanandosi da sua figlia. Per anni, il nome di Cristiana Calone è rimasto sconosciuto al grande pubblico, persino quando la carriera di Ranieri era ben avviata.

Non fu fino al 1995 che Ranieri riconobbe ufficialmente Cristiana come sua figlia, e nel 2007 fecero la loro prima apparizione televisiva insieme. Durante un episodio di Domenica Live, padre e figlia si sono finalmente riuniti di fronte all'intera nazione italiana.

Ranieri ha spiegato: "Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno allontanato da questa storia dicendomi che sarebbe stato dannoso per la mia immagine. Il mio unico alibi è che ero inesperto." D'altra parte, Cristiana ha chiarito: "Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui."

Cristiana ha raccontato il loro primo incontro: "Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno in cui mi ha chiamato per la prima volta, mia madre è impallidita. Io gli ho detto 'Ciao papà'. Lui mi ha risposto: 'È strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nel mio show'. Sono andata in jeans e maglietta, pensando di essere tra il pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Poi io e mia madre siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore."

Rimpianti e riconciliazioni: Massimo Ranieri e sua figlia Cristiana Calone

Cristiana Calone rappresenta un grande rimpianto per Massimo Ranieri. Ha costruito un rapporto con sua figlia quando ormai era adulta, non avendola riconosciuta per molti anni. "Sono ferite che non si rimarginano, nonostante l'amore per mia figlia e mio nipote, che adoro", ha raccontato in una recente intervista a Verissimo.

Nel suo libro, "Tutti i sogni ancora in volo", Ranieri parla anche di sua figlia Cristiana. "Una figlia ce l'ho. Cristiana mi ha donato non solo l'emozione di essere padre ma anche di diventare nonno. Mi dispiace averla conosciuta quando era già grande. Quando è venuta al mondo non sono riuscito a comprendere il dono che la vita mi stava offrendo e mi sono perso la magia della sua infanzia", ha scritto Massimo Ranieri su Cristiana Calone.

Ranieri credeva che, nel momento in cui stava raggiungendo il successo e conquistando il cuore degli italiani, la dichiarazione della nascita di una figlia avrebbe complicato la sua carriera. Tuttavia, nel 1995, ha deciso di riconoscere ufficialmente Cristiana Calone, esprimendo il suo pentimento. Ma Cristiana non ha mai smesso di amarlo. Infatti, non appena Massimo Ranieri ha deciso di riconoscerla, lo ha chiamato immediatamente "papà", dimostrando che non aveva alcun rancore nei suoi confronti. È stato un momento toccante quando Massimo Ranieri l'ha presentata al grande pubblico, dedicandole una meravigliosa canzone di Franco Battiato.