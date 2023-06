Oroscopo Branko domani 1 giugno 2023: Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

0 Condivisioni

Sagittario

Oggi potresti avere la sensazione che una situazione, sentimentale o professionale, poggi totalmente sulle tue spalle, Sagittario, e che, se distogli l'attenzione, anche solo per un minuto, tutto potrebbe crollare. Evitare di trasportare troppo carico. Essere in sovrappeso ti renderà nervoso e suscettibile. È facile per te criticare gli altri, ma in questo giorno sarà senza dubbio il tuo atteggiamento che dovrà essere criticato.

Capricorno

Oggi dovresti mantenere un basso profilo, Capricorno. C'è un'atmosfera di melodramma intorno a te. Sotto l'influenza delle stelle di questo giorno, le emozioni si scatenano e gli scambi sono virulenti. Sarebbe molto meglio se tu mantenesse un atteggiamento indifferente il più possibile. Pensa a situazioni positive che ti faranno sorridere di nuovo. Non lasciarti influenzare dalle vibrazioni negative degli altri. Tutto andrà bene se sai come difenderti.

Acquario

Durante tutta la giornata l'Acquario avrà una giornata piena di emozioni inaspettate e avrà difficoltà a gestire questo surplus. La tua prima reazione a una situazione frizzante sarà quella di chiudere il coperchio per paura di scottarti. Pertanto, cercherai di mantenere un aspetto pacifico ed educato per evitare qualsiasi confronto diretto potenzialmente pericoloso. Tuttavia, dovresti renderti conto che calpestare i freni può essere più dannoso che esplodere.

Pesci

In questo giorno dovresti stare attento e non prendere tutto come un attacco personale. Gli atti commessi da altri senza una particolare intenzione ti influenzeranno al massimo. Pesci, pensa che non sia affatto giustificato. Dovresti mantenere una visione positiva della situazione e prendere i comportamenti che ti spaventano per quello che sono, segni rivelatori della tua mancanza di fiducia a causa del grande bisogno di amore e affetto che hai.