Programmi Tv Stasera oggi 2 giugno 2023: Guida ai programmi serali

Cosa ci riserva la programmazione televisiva del venerdì 2 giugno 2023? Per facilitarvi la consultazione, abbiamo suddiviso i programmi in diverse categorie tematiche e fornito una breve trama per i film e le serie TV, nonché un riassunto per i programmi di attualità. Di seguito troverete il piano della serata per i principali canali televisivi sia in chiaro che a pagamento.

Film

Rai 4 - 21:20 - Il giorno sbagliato: Rachel, una giovane madre single, incontra un pickup che non parte al semaforo verde. A bordo c'è Tom Cooper, uno psicopatico che ha appena assassinato la sua ex moglie e il suo nuovo compagno. Rai Movie - 21:20 - Storia di noi due: Con i loro figli al campo estivo, una coppia decide di separarsi temporaneamente per capire se il loro matrimonio di 15 anni abbia un futuro. La colonna sonora include 3 canzoni di Eric Clapton. Canale 5 - 21:45 - Buongiorno papà: Andrea è un trentottenne di successo, bello e immaturo. La sua vita fatta di avventure di una notte e serate in discoteca viene stravolta quando una diciassettenne di nome Layla si presenta alla sua porta, dichiarandosi sua figlia. Sky Cinema - 21:15 - The twin - L'altro volto del male: Rachel e Anthony si trasferiscono nella campagna finlandese con il loro figlio Elliot dopo la morte accidentale del fratello gemello di Elliot. Quello che sembrava essere un periodo di guarigione prende una piega inquietante. Iris - 21:00 - Caccia all'ottobre rosso: Nel 1984, il comandante di un sottomarino nucleare sovietico si ribella. Il Pentagono teme un attacco, ma Jack Ryan ha una diversa opinione.

Telefilm/Serie TV

Rai Due - 21:20 - The Good Doctor: Andrews chiede a Shaun di non favorire Jared, ma Shaun diventa fin troppo severo. Glassman gli ricorda che Jared è lì per imparare e che deve dargli la possibilità di fare esperienza. Italia 1 - 21:27 - Chicago Fire: Grazie alla determinazione di Kidd e Boden e all'aiuto del loro team, riescono a smascherare Kilbourne e a far tornare Pelham in servizio.

Intrattenimento

Rai Uno - 21:25 - Tutti i sogni ancora in volo: Massimo Ranieri celebra la bellezza dell'Italia e del suo popolo con un grande spettacolo, accompagnato da un'orchestra e un corpo di ballo. Ospiterà personaggi noti per regalare al pubblico uno spettacolo unico e indimenticabile.

Sport

Rai Tre - 20:00 - Atletica Leggera: Si tiene a Firenze il prestigioso Golden Gala "Pietro Mennea" di atletica leggera. Tra gli italiani, da segnalare il debutto stagionale all'aperto di Ceccarelli nei 100 metri e le gare dei saltatori Diaz e Iapichino, in ottima forma in questa fase della stagione. Non perdete la sfida stellare sui 10 chilometri.

Speriamo che questa guida ai programmi televisivi della serata del 2 giugno 2023 vi sia stata utile per pianificare la vostra visione. Buona serata!