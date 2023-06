Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 18 giugno 2023, le previsioni complete

0 Condivisioni

Ariete

Oggi qualcosa di insolito potrebbe influire sulla tua salute o sul tuo lavoro. Sarà improvviso e sorprendente. Per molti, porterà maggiore libertà o liberazione. Potrebbe anche farti sentire più giovane. L'intervento di uno dei vostri collaboratori sarà di grande aiuto. Accetta il loro sostegno senza esitazione. Guadagnerai punti con il tuo partner se sei calmo e sicuro, in quanto aumenterà il tuo fascino. Naturalmente, essere in pace con te stesso ti porterà il più grande successo.

Toro

Oggi sei in buona forma per sfuggire alle distrazioni e concentrarti sul tuo lavoro. Puoi scegliere di classificare le aree critiche della tua vita o puoi chiarire o confermare un problema. Sono necessarie risoluzioni più rapide. Tieni presente che i desideri improvvisi possono mascherare la vera radice di un problema attuale. Comunicare ciò che hai in mente e nel tuo cuore ti aiuterà a connetterti con qualcuno che ami, soprattutto se hai bisogno di rivelare qualcosa di cui sei preoccupato in questo momento. Le vostre convinzioni non sono fugaci.

Gemelli

Oggi troverai un modo per migliorare la tua famiglia e la tua vita domestica. Le conversazioni con o sui propri cari possono essere costruttive e cercare le informazioni di cui hai bisogno può essere utile. La chiarezza o la conferma possono entrare nella tua vita personale o privata. Tuttavia, gli scontri possono sorgere se l'impazienza si impadronisce di te. Parlare di finanze con qualcuno vicino a te ti aiuterà a rimanere al passo con tutte le sfide legate al denaro che stai affrontando in questo momento. Una conversazione con il tuo partner è un passo positivo nella definizione di nuove priorità.

Cancro

Dovresti cercare di non esaurirti spingendo troppo forte o aspettandoti risultati rapidi. Non cercare di parlare in anticipo o agire troppo rapidamente basandosi esclusivamente su impulsi momentanei. È possibile superare i conflitti con un po 'di pazienza. Hai avuto un'intuizione sulle questioni di cuore e ti dedichi ad assicurarti di avere una conversazione franca e onesta. Sarai contento di aver adottato un approccio così proattivo.

Leone

Le notizie possono chiarire una situazione che prima era incerta o potresti tracciare piani per migliorare la tua vita. Sei disposto a lottare per qualcosa che abbia benefici a lungo termine. Potresti voler scappare, ma non riesci ancora a decidere come farlo. Un'atmosfera tesa può rendere difficile per te guardare oltre i piccoli problemi e le sfide. In questo momento attraversare una difficoltà amorosa può cristallizzare il significato della vita per te e l'amore potrebbe presto diventare più bello che mai.

Vergine

Verbalizzare i piani, anche se è solo in un elenco, può essere molto utile. Potresti scoprire che puoi giudicare meglio un'idea se la vedi spiegata di fronte a te. Vai ai dettagli pratici. Desideri un po 'più di organizzazione, struttura, direzione e scopo. Se hai a che fare con un problema preoccupante nella tua vita amorosa, sarà una buona decisione per te affrontare la situazione con un cuore aperto, piuttosto che ignorarla o credere che si correggerà.

Bilancia

Questo è il momento di rinfrescarsi e recuperare energia. Tuttavia, con il progredire della giornata, potrebbe sorgere malcontento o disaccordo. La verità è che il disagio ti motiva a fare miglioramenti. Puoi ottenere una visione più profonda del tuo lavoro, dei tuoi obiettivi o delle tue ambizioni attraverso tentativi ed errori. Comunicare emozioni complesse è in tuo potere, soprattutto se ti affidi al tuo lato creativo. Avere conversazioni profonde e incisive con qualcuno che ami potrebbe aiutarti a navigare nella profondità dei tuoi sentimenti.

Scorpione

Se hai figli, oggi ti regaleranno grandi momenti. Il piacere sarà sulle carte per tutti, quando si tratta di affetto, estetica e sensualità. Cercherai di rendere il tuo mondo confortevole, ricreativo e concentrato sugli altri e sulle loro possibili preoccupazioni. Su altri fronti, sarà una giornata produttiva. Le tue attività saranno ispirate dalla tua intuizione e le tue relazioni comporteranno una comprensione reciproca istintiva. Sarà un ottimo momento per pensare di avere un bambino o lanciarsi nella creazione di un'opera d'arte.

Sagittario

Non cercare di dominare il pollaio. L'inerzia sarà subconscia ma potente e le emozioni eccessive dell'ambiente intorno a te non si sposeranno bene con i tuoi discorsi franchi, che saranno troppo diretti in questo clima scomodo. Sii paziente per un giorno o due. Passerà e nel frattempo, prenditi cura della tua famiglia. Restrizioni di natura pratica vi riporteranno sulla terra. Se accetti questo, le cose saranno armoniose. Raggiungerai i tuoi obiettivi d'amore rinunciando a un po 'di terreno.

Capricorno

La luna ti doterà di un fascino discreto, che sarà evidente a tutti quelli che attraverserai oggi. Serendipity e partite fortunate ti offriranno una varietà di opportunità nelle aree prescelte. La tua intuizione sarà eccellente e con la tua saggezza e capacità di ragionamento, sarai in grado di costruire solide basi per il tuo sviluppo personale. I vostri movimenti e i vostri incontri saranno segnati dalla buona fortuna. Sarà una buona giornata per tutti gli innamorati e per coloro che vorranno esserlo.

Acquario

Scegli lavori che richiedono ispirazione o intuizione piuttosto che quelli che richiedono precisione o forza fisica. Metti la stessa lungimiranza nella gestione dei tuoi affari finanziari, paga i tuoi debiti, recupera i soldi che ti sono dovuti o prendi in prestito se ne hai bisogno. Questo sarà un modo lucido di fare le cose. Tutte le tue buone azioni ti saranno restituite cento volte tanto, come risultato della stima e del riconoscimento che gli altri hanno di te.

Pesci

Questa sarà una giornata meravigliosa. Sembrerai molto attraente in tutti gli aspetti e potresti ottenere un favore o una prova di affetto, che allieterà il tuo cuore. Approfitta di questi eccellenti auspici per andare avanti nella tua situazione, con discrezione. Non rinchiuderti nell'inattività della casa, approfitta degli eccellenti auspici della luna per incontrare nuove persone e fare nuove amicizie. Se trovi affinità, potrebbe anche essere l'amore della tua vita.