Oroscopo Branko domani 29 giugno 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi sarai più sensibile del solito per quanto riguarda il tuo lavoro, denaro e idee. Potresti anche sentirti un po 'esasperato se non hai ricevuto i segni di apprezzamento o i risultati che volevi. Non importa quanto tu sia entusiasta di un'idea, non è il momento migliore per condividerla o presentarla. Per quanto tu sia impavido, con il tuo umorismo vivace o sardonico, corri il rischio di disinnescare un potenziale interesse amoroso. Non tentare la fortuna, soprattutto se senti che stai davvero facendo una dolce connessione in questo momento.

Toro

La confusione in una relazione personale potrebbe essere costantemente nella tua mente e nel tuo cuore, tuttavia, potresti inventare un problema in cui in realtà non esiste. Anche se il tuo migliore amico o partner sembra distante, non significa che ti stia abbandonando. Al contrario, avete molto in comune e il vostro legame è più forte che mai. Focalizzare la tua attenzione sull'apprendimento di un nuovo hobby, materia o abilità ti renderà un grande servizio a questa unione. Permetterà alla persona amata di occuparsi dei propri affari personali aprendo i propri orizzonti.

Gemelli

Non lasciare che le difficoltà legate al denaro ti distraggano da un'opportunità di carriera. Qualcuno in una posizione influente potrebbe essere impressionato dal tuo talento e offrirti un lavoro meraviglioso. Oggi è un giorno per allontanare le tue paure e raccogliere il coraggio legato ai temi dell'abbondanza, dell'ambizione e dell'amore. Sarebbe più saggio pensare a modi fantasiosi per esprimere te stesso. Quando parli così gentilmente dal cuore, hai il potere di dare al romanticismo una spinta tanto necessaria.

Cancro

Oggi dovreste prendervi una pausa dal lavoro e allargare i vostri orizzonti attraverso lo studio, la spiritualità e la riflessione personale. Ultimamente hai pensato a un cambiamento di carriera, ma in questo giorno faresti meglio a prenderti una pausa e riflettere su un'altra priorità, vale a dire le questioni di cuore. Il tuo obiettivo principale dovrebbe essere quello di rivitalizzare una connessione d'amore. Concediti il permesso di concentrarti meno su questioni legate al lavoro e più sull'amore e sul romanticismo.

Leone

Oggi gli altri avranno difficoltà a resistere al tuo fascino. Ottenere un prestito, un lavoro o un appuntamento potrebbe essere semplice come sorridere a qualcuno e stabilire un contatto visivo. Non c'è niente di sbagliato nell'usare i tuoi doni naturali per abbattere le barriere. Usa la tua influenza positiva e brillante per promuovere una connessione romantica, anche se c'è qualcun altro nella tua vita che sta cercando di dissuaderti, semplicemente non hanno idea di quanto siano forti i tuoi sentimenti. Ignora quelle voci.



Vergine

È possibile che ti stiano spingendo a prendere un lavoro che finirebbe per farti sentire infelice. Anche se accogli con favore l'opportunità di guadagnare più soldi, non dovresti farlo a scapito della tua felicità. Le tue prospettive di carriera sono cambiate negli ultimi mesi e se adotti un approccio centrato sul cuore, non solo sarai più felice, ma avrai più tempo per altre attività appassionate. Dare priorità alla tua vita in modo da avere più tempo per te stesso e per chi ami è un piano vincente.

Bilancia

Mentre ti concentri su un'entusiasmante opportunità per apportare un cambiamento positivo nelle tue condizioni di vita, tu e il tuo partner potreste rendervi conto di avere opinioni opposte su qualcosa di importante. I combattimenti degli amanti sono possibili poiché un Mercurio nervoso forma un'immagine ansiosa, specialmente se la tua decisione di fare un cambiamento importante sta ancora prendendo forma. Fortunatamente, presto avrai un piano d'azione e potrai raggiungere un accordo che funzioni per tutti i soggetti coinvolti. La soluzione è a portata di mano.

Scorpione

L'espressione creativa ti aiuta a entrare in contatto con ciò che sta accadendo nel tuo cuore oggi. Sia che tu stia scrivendo il testo di una canzone o che tu voglia creare una potente arte visiva, in questo momento sei attratto dalle interpretazioni artistiche dei tuoi più grandi sentimenti. Ritorna alle tue espressioni passionali dopo aver fatto un pisolino ristoratore o un rilassante bagnoschiuma, ma mantieni le tue creazioni in pista. L'amore ti parla in innumerevoli modi e ti dedichi ad esprimere ciò che senti, non importa come si presenta.

Sagittario

In questo momento, uno dei modi più efficaci per aumentare le tue entrate è attraverso l'istruzione, la pubblicazione o i viaggi. Un parente utile può anche offrirsi di finanziare la tua istruzione o darti un lavoro che ti permetta di avere più tempo libero. Quando si tratta della tua vita amorosa, hai molti sogni ambiziosi che ti piacerebbe realizzare, ma il divario tra il tuo potenziale appassionato e la realtà della tua relazione attuale è piuttosto ampio. Quindi reinventa il romanticismo.



Capricorno

Qualcuno potrebbe dirti un segreto succoso oggi e non dovresti mai tradire quella fiducia. Mantenere la parola data creerà una base sicura per una stretta relazione e questa alleanza sarà vantaggiosa per entrambi. Le tue capacità esecutive possono aiutare a portare un amico a nuovi livelli di successo, mentre la tua intelligenza emotiva ti aiuterà a navigare in situazioni delicate. Insieme, puoi formare una squadra che è l'invidia dei tuoi amici o concorrenti. Non lasciare che le opinioni sbagliate di nessuno ti rubino il sole, lascia che i tuoi risultati ti riempiano di orgoglio.



Acquario

Quando ti piace quello che fai, il denaro scorre. Raggiungere una buona posizione in una grande organizzazione è altamente raccomandato in questo momento. Mentre insegui le tue intuizioni sulle tue storie d'amore, segui il flusso di energia appassionata nella tua vita romantica. Sei sempre stato un ribelle e la tua intransigenza ti è servita bene il più delle volte, facendoti fidare del tuo intuito, soprattutto se ti dice di prendere la strada meno battuta verso la tua destinazione amorosa. Tuttavia, starai molto attento a non prendere decisioni radicali.

Pesci

Praticare la meditazione o un'altra forma di trascendenza spirituale oggi può renderti più facile manifestare i tuoi desideri. Cogli l'occasione per contemplare un sogno che hai avuto fin dall'infanzia. Puoi essere, fare o avere quello che vuoi attraverso il potere dell'attrazione. Non lasciare che la mancanza di denaro ti scoraggi dal perseguire obiettivi. Qualcosa di grosso sta per accadere nella tua vita amorosa e puoi sentirlo nel tuo intestino. Forse sono solo sogni intensi o, forse, visualizzazioni creative che avranno un impatto drammatico su come si svolgono le tue circostanze appassionate.