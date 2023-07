Oroscopo Branko domani 7 luglio 2023, le previsioni complete

0 Condivisioni

Ariete

Tu, che in questo momento non puoi fermarti ancora, potresti approfittare di questa giornata per sfidare tutto ciò che è stabilito, specialmente nel tuo ambiente immediato e più vicino, forse nella tua stessa famiglia. Senza andare oltre, se ci sono alcune questioni che, come ben sapete, non dovrebbero essere affrontate per tutelare certe sensibilità, oggi potreste commentarle direttamente e apertamente. Certo, dovresti aspettarti alcune tensioni.

Toro

Fai molta attenzione a ciò che dici e commenti nei prossimi giorni al lavoro perché ci possono essere discussioni accese. E saranno piuttosto violenti. Se ti trovi in un ambiente troppo tradizionale per te, non incolpare gli altri. Avere solo ciò che si ritiene appropriato. Ma soprattutto, dovresti fare qualcosa, cioè dovresti agire. Altrimenti, il nervosismo aumenterà.

Gemelli

Ecco un giorno che dovrebbe permetterti di esprimere l'inesprimibile. Non sai se hai o meno un conflitto latente e che non hai mai permesso di apparire per paura che fosse qualcosa di troppo violento. Può anche darsi che tu abbia un sentimento romantico per qualcuno, ma questo è ancora un segreto. In questo giorno le tue emozioni non dovrebbero offuscare troppo la tua mente, forse è arrivato il momento di approfittarne.

Cancro

Probabilmente oggi ti troverai molto più eccitato del solito, sai che questo non sarà il tuo giorno. Tuttavia, devi essere tollerante con le persone che fanno parte del tuo ambiente più vicino e specialmente con il tuo partner nella tua relazione affettiva. Le persone tenderanno a fare un po' quello che vogliono e rischiate di sprecare molte energie cercando di fargli capire qual è il motivo che vi porta a cercare di far andare bene le cose.

Leone

Ecco un giorno che è fatto su misura per molti membri del tuo segno zodiacale. Concentrazione, disciplina, senso del dovere... Tutto è al vostro servizio per sedurvi. Sarai in grado di farti sentire facilmente nel tuo ambiente più vicino, soprattutto se tutto ciò influisce sull'evoluzione dei tuoi progetti professionali. Potresti anche cogliere l'occasione per prendere nuove iniziative con rischi ben calcolati che non hanno nemmeno bisogno di essere menzionati.

Vergine

Oggi troverai difficile essere efficace ed efficiente finché non sarai stato in grado di padroneggiare le tue emozioni. Il distacco che a volte mostri può aiutarti a gestire la crisi, ma non trascurare i tuoi sentimenti perché hanno cose da dirti. Per passare attraverso le gocce di pioggia e non bagnarsi, dovresti soprattutto concentrarti sulle attività manuali e sulle questioni pratiche. Devi occupare la tua mente e le tue mani in modo che le tue emozioni non ti travolgano.

Bilancia

Oggi il tuo partner sarà di ottimo umore. Inoltre, dovresti cercare di uscire dalla routine e proporre attività divertenti. Invece di passare il prossimo weekend a casa, se è quello a cui sei abituato, improvvisa un viaggio romantico, ora che puoi. Sorprendila acquistando i biglietti per andare a un concerto o a una mostra. Dai un po 'di gioia alla tua relazione romantica e divertiti.

Scorpione

Oggi dovresti avvicinarti al tuo partner e lasciare che ti guidi attraverso le fantasie romantiche che hai sempre sognato. Lascia vagare il tuo desiderio mentre la tua immaginazione ti porta in luoghi lontani. Dovresti perdere il controllo e stasera non esitare a dare all'altra persona i comandi del tappeto volante. Esprimi desideri guardando le stelle cadenti e lascia che la tua passione brilli in tutto il suo splendore.

Sagittario

Oggi dovrai prendere in considerazione le persone che sono molto emotive. Forse farai visita ai tuoi genitori o ai tuoi figli. Durante queste riunioni di famiglia, emergeranno sentimenti molto forti. Devi imparare ad ascoltare ciò che dicono, perché è molto importante. Questa è una buona occasione per chiarire alcune situazioni e partire con il piede giusto. Siate certi che, con amore e pazienza, tutto funzionerà.

Capricorno

Presta molta attenzione perché questa giornata potrebbe portarti grandi emozioni romantiche. Se sei solo, potresti incontrare qualcuno di speciale. O forse trovi un nuovo impulso amorevole proveniente dalla persona che occupa il tuo cuore. Oggi l'amore e i sentimenti in generale sono elementi dominanti nella tua vita. Sentirai un'intimità non comune in tutte le relazioni che contano davvero per te. Momenti da non perdere in nessuna circostanza.

Acquario

Oggi potrebbe essere un giorno in cui sei molto fortunato in amore. Spesso trovi difficile mantenere una relazione romantica stabile. Per natura, sei appassionato e tempestoso, il che non è sempre compatibile con il romanticismo. Una volta che non è consuetudine, questa energia sarà senza dubbio molto utile per tutto il giorno, poiché ti sentirai molto vicino a qualcuno che può evidenziare le tue migliori qualità.

Pesci

Non è necessario perdere tempo con progetti che non sono più realmente rilevanti. Dovresti cercare nuovi percorsi, altri partner o lasciare che i problemi si risolvano da soli. Normalmente la tua intuizione fa le cose per bene. Ancora oggi potrai contare sul tuo sesto senso. Ascolta attentamente il tuo percorso interiore, ti parlerà del percorso che dovrai seguire per raggiungere i tuoi obiettivi. I progetti sono già all'orizzonte.

