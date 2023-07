Chi è Myrta Merlino? marito, figli, scopriamo la sua carriera e la sua vita privata

0 Condivisioni

La notizia che ha fatto scalpore è l'ufficiale sostituzione di Barbara D'urso nella conduzione di Pomeriggio 5 da parte di Myrta Merlino, la rinomata presentatrice televisiva. Ma chi è davvero questa donna? Quali sono i suoi traguardi professionali?

Myrta Merlino: Un'icona del giornalismo italiano

Nata a Napoli il 3 maggio 1968, Myrta Merlino è una figura di spicco nel panorama del giornalismo italiano. Oltre ad essere una presenza costante nei media, è diventata famosa al grande pubblico anche grazie alla sua relazione con l'indimenticabile calciatore e allenatore Marco Tardelli.

Il percorso professionale di Myrta Merlino

La carriera di Merlino ha avuto inizio nel campo economico-finanziario, collaborando con il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea. Successivamente, ha intrapreso la carriera giornalistica lavorando per Il Mattino, uno dei più noti quotidiani italiani. Tuttavia, l'attrazione per il mondo della televisione ha spinto Myrta a concentrarsi sul piccolo schermo, diventando protagonista di programmi come "Mixer", "Italia Maastricht", "La storia siamo noi", "Mister Euro" e "Casa Rai Uno", dove l'economia è stata costantemente il tema principale.

Tra La7 e la scrittura: La versatilità di Myrta Merlino

Nel 2009, Myrta ha deciso di fare un grande salto lasciando la Rai per unirsi al team di La7. Qui ha dato vita a programmi di grande rilevanza come "Effetto Domino" e, successivamente, "L'aria che tira", che tuttora conduce con grande successo. Oltre al giornalismo, Myrta ha dimostrato le sue abilità di scrittrice nel campo dell'economia, pubblicando diverse opere di successo come "La moneta", "Gli affari nostri" e "L'aria che tira".

Vita privata di Myrta Merlino: Tra famiglia e amore

Myrta è la figlia di Giuseppe Merlino e Annamaria Palermo, una rinomata sinologa e professoressa universitaria. Dopo essersi laureata con lode in Scienze Politiche, ha dato vita a una famiglia numerosa, avendo tre figli: Caterina, nata dalla sua relazione con Domenico Arcuri, e i gemelli Pietro e Giulio, frutto di una precedente relazione.

La storia d'amore tra Myrta Merlino e Marco Tardelli

Dal 2016, la vita sentimentale di Myrta è stata arricchita dalla presenza di Marco Tardelli. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Myrta ha condiviso un'intimo scorcio del loro rapporto, sottolineando la serenità e la sicurezza che l'amore per Tardelli ha portato nella sua vita, riflettendosi positivamente anche sul piano professionale.

Conclusioni: Una donna eclettica e di successo

Myrta Merlino si è affermata come una figura di spicco nel giornalismo italiano, conquistando il pubblico con la sua professionalità e versatilità. Oltre alla conduzione di programmi televisivi di grande successo, ha dimostrato il suo talento anche nella scrittura, affrontando tematiche economiche con opere di rilievo. La sua vita privata è stata altrettanto ricca, con una famiglia amorevole e una relazione significativa con Marco Tardelli. Myrta Merlino è indubbiamente un'ispirazione per molti, una donna che ha saputo realizzarsi sia professionalmente che personalmente.

