Oroscopo Branko domani 9 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi vorrai essere indipendente o forse ribelle. Sei consapevole degli errori del passato e hai bisogno di fidarti di qualcuno. Le relazioni tra le persone saranno stabilite su una base intellettuale, senza realmente prendere in considerazione le emozioni negli scambi con gli altri. Con il tuo egocentrismo e un'atmosfera abbastanza informale, fai attenzione a non sorprendere o ferire qualcuno senza rendertene conto. Sarai più assertivo e più sicuro di te. Ciò renderà più facile creare nuovi contatti. È tempo di lavorare sulle tue relazioni.

Toro

Pensaci due volte prima di parlare perché potresti dire qualcosa di cui poi ti pentirai. Tuttavia, oggi è facile essere impulsivi e parlare senza pensare. La persona avvisata vale due. Un immenso bisogno di azione ti spinge a prendere decisioni affrettate. Sii obiettivo nelle tue scelte. Non vale la pena rovinare qualcosa di stabile per un fugace accenno di fiducia in se stessi. È tempo per te di metterti sotto la lente d'ingrandimento e analizzare ciò che senti.

Gemelli

Questo sarà un giorno irrequieto per te. Per questo motivo, potresti trovare difficile essere paziente con gli altri, anche con te stesso. Fai qualcosa per coccolarti come una buona distrazione. È tempo di tornare alle attività ricreative che hai dimenticato nel tempo. Evita discussioni accese, che drenano la tua energia. Vincerai, non temere. Oggi perderai la calma, in senso buono. Solo essendo te stesso avrai le tue migliori possibilità di eccitare e convincere il tuo partner o la persona su cui hai messo gli occhi. È tempo di dichiarare il tuo amore.

Cancro

Potresti non essere contento di come qualcosa viene condiviso oggi. Se è così, non esitare a verbalizzarlo. Sii prudente e ottieni tutti i fatti prima di rispondere. Preferisci la collaborazione alle lotte di potere. Le tue relazioni con gli altri avranno molto successo. L'atmosfera intorno a te ti aiuterà nei tuoi sforzi; Sarete indispensabili e lo saprete. Non anticipare le reazioni del tuo partner. Sarai piacevolmente sorpreso di scoprire che non è poi così diverso da te, soprattutto quando si tratta dei tuoi obiettivi a lungo termine.

Leone

Oggi non affrettarti a conclusioni quando hai a che fare con partner stretti e / o amici Inoltre, sarai incline a fare l'esatto contrario di ciò che qualcuno suggerisce. Al lavoro, sarai più efficace, lasciando andare tutto ciò che ora sembra superfluo. L'entusiasmo ti porterà a bruciare molte energie, quindi modera i tuoi impulsi ed eviterai di metterti al limite. La tua intuizione ti darà una visione abbastanza chiara per prendere decisioni rapide. Raggiungerai l'equilibrio trovando il tuo posto nella tua relazione.

Vergine

Oggi ci sarà qualcosa di imprevedibile in qualcosa legato al tuo lavoro o a qualsiasi compito a portata di mano. Le cose non scorreranno come previsto. Una volta accettati, lasciati andare. I tuoi nervi avranno bisogno di una pausa, non esitare a concederti e immergerti nei tuoi hobby preferiti. Il tuo lato creativo è in aumento. Usa questo vantaggio e riorganizza i tuoi piani per soddisfare le tue reali aspirazioni. La tua audacia può portare ad alcuni momenti emotivi intensi. Non diminuire l'entusiasmo, in quanto è adatto alla situazione e può solo portarti immensa soddisfazione.

Bilancia

Ti senti più a tuo agio nella tua pelle e ne sei consapevole. Non sfruttare la tua aura, lascia che le cose seguano il loro corso naturale. Sono gli altri che smorzeranno la tua vitalità. Le persone ti chiedono troppo o almeno è così che ti senti. Ci sono processi che devono essere completati. Le relazioni con i tuoi colleghi domineranno il tuo lavoro. Questa sarà una giornata piena di soddisfazioni nella tua vita amorosa, anche se nulla garantirà stabilità nelle relazioni consolidate. Per chi è single, potrebbe avere incontri appassionati, ma per le coppie sarà il momento di organizzare una cena a lume di candela o riscoprire se stessi come ai primi tempi.

Scorpione

Oggi la routine della casa potrebbe essere alterata per qualche motivo. Ad esempio da qualche discussione domestica, specialmente con le donne. Vorrai stimolare la tua vita quotidiana, ma non esagerare. Hai superato le prime fasi dell'affaticamento generale, ma prendile come un avvertimento. Sarai più ricettivo all'attenzione positiva che le persone ti daranno. Smetti di preoccuparti, divertiti. Avrai l'opportunità di fare uno sforzo con te stesso, che migliorerà direttamente la tua relazione o quella dei futuri amori.

Sagittario

Sei una persona ottimista e calorosa. Le idee categoriche e risolute prevalgono ed eliminano i tuoi dubbi. Il tuo buon umore sarà contagioso. Tuttavia, sei sulla strada giusta solo quando si tratta di realizzazione personale. Oggi avrai difficoltà a concentrarti e dovrai trovare la motivazione per portare a termine determinati compiti. Evidenzierà la tua vita amorosa. Questo è un giorno di pienezza e splendore. Ti rivolgi senza paura verso i tuoi ideali. È tempo di dichiarare il tuo amore senza falsa modestia.

Capricorno

Non ti piacciono gli sprechi. Pertanto, dovresti sapere che oggi c'è un'influenza imprevedibile per quanto riguarda i tuoi soldi, investimenti e / o possedimenti. Qualcosa può andare storto. Potresti improvvisamente fare qualcosa impulsivamente. Tieni gli occhi aperti. Il tuo ragionamento ti salverà dal commettere un errore. Ci sono alcune brutte tentazioni intorno a te che non dovresti sottovalutare. Dovresti concentrarti sui tuoi veri bisogni emotivi. Riacquisterai il tuo ottimismo una volta presa una decisione definitiva, non rimandarla.

Acquario

Sei amichevole e ottimista, il che ti renderà ideale per essere la vita della festa. Ora è il momento di sostenere la tua causa. La tua mente deduttiva sta diventando ancora più acuta e attirerai persone che vogliono sapere cosa pensi. Niente ti farà cambiare idea. La tua creatività sta tendendo verso l'alto e hai meno difficoltà ad esprimerti a causa del tuo zelo emotivo. È giunto il momento di dichiarare i vostri sentimenti e prendere l'iniziativa.

Pesci

Sicuramente, oggi senti un profondo senso di irrequietezza emotiva, che potrebbe disturbare la tua tranquillità e le tue relazioni con gli altri. Non ti piacerà se qualcun altro ti chiederà emotivamente o ti costringerà a fare cambiamenti. Dovrai prendere decisioni sul campo. La giornata sarà molto carica di emozioni, ma in senso buono. È una buona giornata per qualsiasi tipo di viaggio. Hai bisogno di una pausa dalla tua routine quotidiana. Le cose diventeranno più calme e rilassate quando si tratta della tua vita amorosa. Questo ti permetterà di concentrarti su te stesso e sui tuoi progetti.

