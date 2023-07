Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 24 luglio 2023, le previsioni segno per segno

0 Condivisioni

Ariete

Oggi ti sentirai spinto da un'insolita sicurezza con cui potresti sentire che stai per mangiare il mondo. Penserai che la vita sia meno complicata di quanto sembri e che quasi tutto dipenda dalla tua visione delle cose e dalla tua capacità di credere nella felicità. Mentre la giornata si presenta, avvicinati alle persone che compongono il tuo ambiente diretto e lasciati guidare dal tuo cuore.

Toro

Questa mattina ti sei svegliato di cattivo umore e il passare delle ore non migliora il tuo umore. A volte diventi ossessionato da qualcosa, anche se sai che le cose non andranno meglio in questo modo. Nessuno sa meglio di te che dovresti lasciare andare la zavorra per riprendere le redini della tua vita e andare avanti. Dovresti tenere a mente che ti sentirai a tuo agio con te stesso solo quando potrai lasciarti il passato alle spalle.

Gemelli

Oggi forse potresti decidere di fare un viaggio. Forse hai bisogno di rilassarti in uno spazio naturale, poiché a contatto con la natura potresti trovare quel benessere e quella serenità che desideri. Se hai un partner, trascorri del tempo con lui, ma non prendere le cose troppo sul serio. Se non ce l'hai, evita di andare troppo lontano e troppo velocemente se non vuoi spaventare quella persona da cui sei attratto.

Cancro

Finalmente oggi potevi sentire che quelle nuvole minacciose che ti disturbavano si sono dissipate, il che ti permette di vedere tutto un po 'più chiaro. Potrebbero verificarsi anche eventi interessanti o potresti incontrare qualcuno che susciterà il tuo interesse. Naturalmente, prima di prendere qualsiasi decisione, assicurati di avere tutte le tue carte in mano. Sii sospettoso se vedi che quelli intorno a te sono troppo preoccupati per se stessi, quindi non esitare a fare lo stesso.

Leone

Sentirai che alcune delle tue opinioni sulla vita potrebbero cambiare. Ma la cosa più importante è che la tua attenzione ruoti oggi intorno a questioni romantiche. L'amore ti dà le ali e vorrai avvicinarti ancora di più alla persona che conosci che ti ama. Inoltre, potresti sentire che sei il momento giusto per dichiarare il tuo amore a colui che sai che darebbe la sua vita per te.

Vergine

Oggi potresti sentire il bisogno di notare che sei particolarmente preoccupato e credi di essere al centro dell'attenzione. Tuttavia, potrebbe accadere che una persona che ti è vicina sia nel tuo stesso stato e che, se vivi in coppia, questa situazione sia sinonimo di tensione. Isolare se lo ritieni necessario. D'altra parte, se sei single, goditi questa giornata per, per una volta, darti il piacere di poter brontolare a tuo piacimento.

Bilancia

Oggi sentirai che tutto funziona perfettamente nel campo dell'affettività. Pensa che più tempo trascorri con altre persone, più ti sentirai soddisfatto quando la giornata sarà finita. Potresti sentire che le persone intorno a te ti trasmettono tutta la loro energia vitale. Approfitta dell'opportunità che ti viene offerta per vedere quante più persone puoi. Un consiglio da seguire è quello di trascorrere più tempo con i tuoi amici, il tuo partner o i tuoi figli se li hai.

Scorpione

Oggi potresti sentirti un po 'sopraffatto e confuso. Sei coinvolto in una sorta di frenesia della vita e senti che la tua mente e il tuo cuore sembrano andare in tutte le direzioni. Fermati un attimo e cerca di rilassarti e concentrarti. E, soprattutto, non pensare di poter avere una soluzione per tutti i tuoi problemi sentimentali e professionali. Affronta i problemi uno per uno e non torturarti se ci vuole del tempo per risolverli.

Sagittario

Oggi potresti sentirti il padrone del mondo e quell'amore ti dà le ali. Ecco perché vedrai le cose in grande stile, vorrai dare un bel colpo di mano e mostrare il tuo amore al tuo partner. Ma forse sarebbe meglio se, anche se ti costa, inizi disciplinandoti un po 'e canalizzando tutta la tua energia creativa. Prima di costruire una cattedrale, costruisci prima un piccolo nido accogliente. Pensa che, se fai le valigie e fai tutto in una volta, potresti spaventare la persona che ti piace.

Capricorno

Presta molta attenzione perché oggi potrebbero esserci alcune occasioni che potrebbero darti grandi soddisfazioni nella tua vita emotiva e sentimentale. Ma una raccomandazione, fai molta attenzione perché potresti essere molto più esigente e più intenso del necessario. Sarebbe molto meglio se cogliessi l'opportunità di dialogare e condividere i tuoi desideri più intimi. Inoltre, molto probabilmente dovrai esprimere emozioni negative, fallo prima che diventino ossessioni.

Acquario

Oggi potresti voler dare un po 'di "vita" alla tua vita amorosa. Potrebbe essere che la routine si sia stabilizzata nella tua vita amorosa. Una buona idea sarebbe che, invece di passare le notti a guardare la TV, dai libero sfogo alla tua creatività. A volte devi incoraggiare attività che tengono lontane per un po 'quelle cattive abitudini che tutti sappiamo uccidere l'amore. Porta il tuo partner a un concerto rap o trascorri la notte sotto le stelle in un parco. Assicurati che la tua relazione non ristagni.

Pesci

Anche se probabilmente sei un vero specialista in tutto ciò che si riferisce alle relazioni affettive, è anche vero che sei estremamente sensibile ai cambiamenti e ai vari alti e bassi che la tua relazione o quella che mantieni con i tuoi amici potrebbero attraversare. Forse oggi potresti considerare che le persone ti amano meno di quanto vorresti. Ma la vera domanda che dovresti porti è se devi sforzarti di essere amato.

0 Condivisioni