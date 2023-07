Cosa guardare in TV il 30 luglio 2023: Film, Intrattenimento e Programmi TV

0 Condivisioni

Benvenuti alla nostra guida televisiva del 30 luglio 2023! Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione serale dei principali canali televisivi. Domenica sera è dedicata al cinema, all'intrattenimento e alle serie TV, quindi preparatevi per una serata all'insegna del divertimento e dell'emozione!

Film da non perdere

Rai 4, ore 21.21: Ted Bundy - Fascino criminale Ted è affascinante, ma nasconde un lato oscuro. Quando viene accusato di omicidi e la sua fidanzata Liz scopre la verità, il loro mondo perfetto crolla. Un thriller avvincente!

Rai Movie, ore 21.05: La pantera rosa 2 L'ispettore Clouseau si unisce a un gruppo di detective pasticcioni in una divertente avventura a Parigi. Ridere è garantito!

Canale 5, ore 21.33: Quando un padre Un manager ossessionato dal lavoro si rende conto dell'importanza della famiglia quando un evento inatteso cambia la sua vita. Una commedia commovente e divertente.

Rete 4, ore 21.30: Faccio un salto all’Avana Un'avventura esilarante in stile cubano quando un uomo va a cercare suo fratello creduto morto. Risate e sorprese vi aspettano!

Sky Cinema, ore 21.15: Watcher Una nuova arrivata in città nota uno straniero misterioso che la osserva. Un thriller psicologico che tiene incollati allo schermo!

Iris, ore 21.00: Corda tesa Un ispettore è coinvolto in una pericolosa situazione a causa di un psicotico appassionato di cinema e un mafioso in carcere. Suspense e azione in un mix esplosivo.

Intrattenimento

Rai Due, ore 21.10: Tim Summer Hits Lo show musicale dell'estate! Da Piazzale Fellini a Rimini, artisti nazionali e internazionali si esibiscono sul palco. Un evento musicale da non perdere!

Serie TV

Rai Uno, ore 21.25: Scomparsa Il vicequestore Nemi e Nora indagano sulla scomparsa di Camilla e Sonia in una misteriosa villa. Suspense e mistero vi terranno incollati allo schermo!

Italia 1, ore 21.26: FBI Most Wanted Una donna entra nell'abitazione di un'agente di polizia, cambiando il corso delle cose. Un'avvincente serie criminale che vi terrà con il fiato sospeso.

Attualità

Rai Tre, ore 21.20: Le ragazze Anna Maria Novaretti, ex centralinista della Stipel, ci racconta la sua esperienza di vita in un'emozionante puntata.

Preparatevi per una serata di intrattenimento e relax davanti alla TV! Buona visione!

