Chi è Grazia Letizia Veronese moglie di Lucio Battisti? Età, lavoro, figli e vita privata

Grazia Letizia Veronese è un nome che risuona nell’universo della musica italiana, non solo per essere stata la moglie di Lucio Battisti, ma anche per la sua notevole carriera come paroliera e compositrice.

Grazia Letizia Veronese: Età e Carriera

Nata il 21 luglio 1943 a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, Grazia Letizia Veronese ha dato i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ’60, quando ha lavorato come segretaria nel Clan Celentano di Adriano Celentano.

Tuttavia, è principalmente come paroliera che si è fatta conoscere, collaborando con suo marito Lucio Battisti. Un momento significativo è rappresentato dall’album del 1982 intitolato “E già”, dove Grazia ha firmato i testi sotto lo pseudonimo “Velezia.” Questo segna una svolta sia nella carriera di Battisti che nella sua collaborazione con il rinomato paroliere Mogol.

L’Incontro con Lucio Battisti

La storia d’amore tra Grazia Letizia Veronese e Lucio Battisti ha avuto inizio nel 1968 al Festival di Sanremo, quando Battisti si è esibito con il brano “La farfalla impazzita.”

Dopo un anno, ufficializzano il loro fidanzamento e il 3 settembre 1976 si sono uniti in matrimonio con una cerimonia civile, diventando una delle coppie più celebri nella storia della musica italiana. Dal loro amore è nato un figlio, Luca Carlo Filippo, il 25 marzo 1973.

Grazia Letizia Veronese: Vita Privata e Ritiro dalle Scene

Dopo la scomparsa di Lucio Battisti nel 1998, Grazia Letizia Veronese ha deciso di vivere una vita lontano dai riflettori, stabilendosi a Rimini insieme a suo figlio Luca.

La coppia ha scelto di mantenere un basso profilo, cercando di proteggere l’eredità e l’immagine dell’indimenticabile cantautore. Grazia è stata talvolta paragonata a una “Yoko Ono italiana” a causa del suo ruolo nella vita artistica di Battisti.

Grazia Letizia Veronese è stata molto più di una semplice moglie di Lucio Battisti, uno dei più grandi cantautori nella storia della musica italiana. È stata una figura significativa per l’intero panorama musicale e artistico del nostro paese, contribuendo in modo sostanziale alla creazione di opere musicali indimenticabili.