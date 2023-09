Chi è Jasmine Rotolo: età, fidanzato e figli

0 Condivisioni

Ecco un’occhiata a Jasmine Rotolo

La nostra Jasmine, al secolo Federica, è una delle fresche facce nel bel mezzo del cast di Tale e Quale Show 2023, lo show di imitazioni musicali che tutti adoriamo, capitanato dal nostro Carlo Conti. Il sipario si è alzato il 22 settembre su Rai 1, e Jasmine è qui per dare il suo tocco speciale!

Dove Tutto Ha Avuto Inizio

La romana Jasmine, venuta al mondo il 26 luglio 1972, ha la musica nel sangue grazie alla mamma Stefania Rotolo, un’icona della TV e della musica. Durante la sua presentazione a Tale e Quale Show, ci ha raccontato un po’ della sua storia: “La musica? È sempre stata lì, grazie a mamma. Cantavamo e ballavamo insieme. È stata la sua passione che mi ha passato il microfono, anche nei momenti no. Cresciuta da una mamma single, non ho mai conosciuto il mio papà e ho detto addio a mamma troppo presto, a 9 anni. Ma sapevo che qualcuno lassù vegliava su di me. Renato Zero, grande amico di mamma, avrebbe voluto farmi da papà, ma nonna non era d’accordo”.

La Storia di Jasmine, Tra Vita Privata e Palcoscenico

Non si sa molto della sua vita fuori dal palcoscenico. Da piccola, Jasmine ha dato i primi passi nella musica con il pianoforte e la danza classica. Ha vissuto un’avventura in Africa come assistente turistica, ed è lì che ha trovato l’ispirazione per il suo nome d’arte, grazie a dei gelsomini (jasmin in francese) regalati. Tornata in Italia, ha fatto squadra con gli Sottotono e poi si è lanciata come solista. Nel 2007 ha dato alla luce il suo primo album, “Salutami Jasmine”, con una mano dal suo amico Renato Zero, che l’ha portata sul palco anche nei suoi concerti. Ha fatto un salto a Sanremo tra i Giovani con “La vita subito” arrivando in finale. Ora la vediamo brillare in Tale e Quale Show.

Jasmine Rotolo: Un Debutto Promettente su Tale e Quale Show

Nel suo primo show, Jasmine ha calzato i panni di Gloria Gaynor, regalandoci una versione straordinaria di “I will survive”. Un’esibizione che ha messo in luce il suo talento vocale e la sua grinta sul palco!