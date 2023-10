Sapete chi è Roberto Blasi l’ex marito di Scialpi: età, lavoro, figli, nuovo compagno Leo

0 Condivisioni

Chi è Roberto Blasi?

Roberto Blasi è noto per essere l'ex marito di Scialpi, e la loro storia sarà al centro dell'attenzione oggi, 15 ottobre 2023, durante la sua partecipazione a "Domenica In" con Mara Venier su Rai 1 alle 14.00. La loro relazione è stata travolgente, ma purtroppo è giunta alla sua conclusione. Scialpi ha condiviso il loro incontro in una recente intervista a Verissimo, descrivendolo come un amore travolgente. Ha dichiarato: "Roberto è arrivato quando mia mamma iniziava a perdere colpi forti e io non sapevo come fare. È stato un amore travolgente più per me che avevo quella condizione che per lui che viveva la sua normalità familiare. Io vivevo un dramma mio personale, ero più predisposto e volevo ricevere l’amore."

La Fine della Storia con Scialpi

La relazione tra Scialpi e Roberto Blasi è giunta alla sua conclusione nel 2017, come confermato dall'artista in un'intervista a Chi. Scialpi ha dichiarato: "Io e Roberto non siamo più marito e marito, sulla carta lo siamo ancora, ma lui da quasi un mese è andato via di casa. Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo."

Lavoro e Vita Personale di Roberto Blasi

Roberto Blasi è nato a Rieti il 19 novembre 1967. È importante sottolineare che non è il padre di Ilary Blasi, come alcuni avevano erroneamente ipotizzato sui social network. Roberto Blasi lavora come manager di artisti musicali ed è stato anche il manager di Scialpi. In passato, la coppia ha persino partecipato al reality show "Pechino Express 4" gareggiando insieme. Dopo sei anni di convivenza, si sono sposati nel 2016. Tuttavia, Roberto non ha mai avuto figli, né li ha adottati durante la sua relazione con Scialpi. Non si sa al momento se sia single o coinvolto in una nuova relazione.

La Nuova Storia con Leo

Dopo la fine della relazione con Roberto Blasi, Scialpi ha iniziato una nuova storia con Leo. L'artista ha spiegato: "Oggi nella mia vita c’è Leo, un incastro che ha delle cose che non si incastrano ma molte cose che invece lo fanno. Dopo l’amore con Roberto non voglio definire questo amore ma lo è."