Elfrida Ismolli chi è la moglie di Edoardo Vianello: età, vita privata e figli

L'incontro fatidico: Elfrida Ismolli e Edoardo Vianello

Il leggendario Edoardo Vianello, icona del panorama musicale italiano, ha visto il destino intrecciarsi con quello di Elfrida Ismolli in uno scenario quanto meno inusuale: lo studio di un dentista. Dal 2006, la loro unione ha colorato la vita del cantante, regalando una storia d'amore degna di essere raccontata.

Un Amore Nato in Sala d'Attesa

Edoardo e Elfrida si sono conosciuti nel 1998, nella sala d'attesa di uno studio dentistico. Elfrida, bionda e radiosa come il sole, era nuova in Italia e, nonostante fosse familiarizzata con le melodie di Vianello, non aveva idea di chi fosse l'uomo dietro quelle note. Quella conoscenza casuale ha acceso la scintilla di un corteggiamento romantico, con Edoardo che ha conquistato il cuore di Elfrida attraverso lunghe e dolci telefonate.

Il Si, l'Amore e la Musica

Nel 2006, il legame tra Edoardo e Elfrida è stato suggellato con le nozze, celebrate nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Curiosamente, il dentista, testimone silenzioso del loro primo incontro, è stato uno dei testimoni nel loro giorno speciale. Edoardo, entrato nel terzo capitolo matrimoniale della sua vita, ha trovato in Elfrida un amore sereno e rasserenante.

Matrimoni Precedenti: Prima di Elfrida, Edoardo era stato sposato con Wilma Goich e Vani Muccioli, madri dei suoi due figli, Susanna e Alessandro Alberto.

La Vita Quotidiana: Tra Successi, Amore e Mercati

Oltre al mondo della musica, Edoardo ama la semplicità della vita quotidiana. Con Elfrida condivide la passione per i piccoli gesti, come fare la spesa al mercato, amando il contatto genuino con la gente. Elfrida, che non ha presenza sui social, si è rivelata una compagna discreta e orgogliosa delle conquiste del marito. La coppia condivide anche l'amore per gli animali, vivendo serenamente a Roma con il loro gatto, Roshi.

Curiosità dal Web: Un Cuoco Nascosto

Tra le curiosità raccolte in rete, emerge che Edoardo Vianello è anche un abile cuoco. Un talento che, unito alla sua vena artistica, rende le giornate della coppia ricche di melodia e sapori.

Tra Gioie e Dolori: Il Viaggio Continua

La vita di Vianello non è stata priva di sfide personali, come la perdita dolorosa della figlia Susanna lo scorso anno. Tuttavia, con Elfrida al suo fianco, continua a navigare attraverso le acque tranquille e tempestose della vita, con l'amore come bussola e la musica come eterna compagna di viaggio.