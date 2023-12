Shannen Doherty: La Battaglia contro il Tumore e il Tradimento Coniugale

Nel podcast intitolato 'Let's Be Clear with Shannen Doherty', l'attrice Shannen Doherty ha condiviso un'intima e commovente testimonianza sulla sua battaglia contro il cancro al seno di quarto stadio, diagnosticato nel 2020, che si è purtroppo diffuso al cervello e, più recentemente, alle ossa. Tuttavia, il suo racconto ha rivelato anche un aspetto altrettanto doloroso della sua vita: il tradimento da parte del marito Kurt Iswarienko durante il suo periodo di lotta contro la malattia.

Durante il podcast, l'attrice 52enne ha svelato una serie di dettagli sulla sua battaglia contro il cancro, un viaggio che ha attraversato momenti di terrore e incertezza. Tuttavia, la sua voce si è spezzata quando ha affrontato il dolore causato dal tradimento del marito. "Ho scoperto che mio marito mi tradiva quando mi hanno operata per il tumore al cervello," ha dichiarato Shannen.

Una Doppia Battaglia: Tumore e Divorzio

L'attrice ha condiviso l'angoscia di trovarsi nel bel mezzo di un divorzio mentre affrontava una malattia così grave. "Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro al quarto stadio è stato incredibilmente difficile," ha ammesso. Ha raccontato di essere andata all'ambulatorio la mattina in cui doveva essere operata, dopo aver scoperto che il suo matrimonio era virtualmente finito, poiché suo marito aveva una relazione da due anni.

Shannen ha anche condiviso che, nonostante il tradimento, l'ex marito aveva inizialmente offerto di accompagnarla in ospedale per l'operazione. Tuttavia, lei ha deciso di non accettare questa offerta. "Mi sono sentita così tradita, così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore," ha spiegato. Questo ha portato Shannen a prendere la difficile decisione di chiedere il divorzio, citando "differenze inconciliabili" come motivo.

La Battaglia più Spaventosa

Inoltre, l'attrice ha condiviso i dettagli dell'operazione al cervello, definendola "la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto in vita mia". Ha rivelato che durante quel momento temeva per la sua vita e non aveva certezza del futuro.

Il podcast di Shannen Doherty ha svelato la sua forza nel fronteggiare non solo la terribile malattia, ma anche il dolore di un tradimento coniugale. La sua storia è un esempio di resilienza e coraggio di fronte alle sfide più difficili della vita.