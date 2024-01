Carla Brunelli chi era la Moglie di Marino Bartoletti: Una Vita Interrotta in Modo Tragico

La Compagna di Vita di Marino Bartoletti

Carla Brunelli, figura legata per tutta la vita al celebre giornalista sportivo italiano Marino Bartoletti, è stata una presenza costante accanto a lui. La loro unione era iniziata nel 1974 e aveva resistito al passare degli anni. Da questa relazione erano nate due figlie, Cristina e Caterina, che avevano reso la coppia orgogliosa nonna e nonno di tre adorabili nipoti.

La Scomparsa Improvvisa

Purtroppo, la vita di Carla Brunelli è stata spezzata in modo tragico nel 2016. La donna aveva 65 anni quando un incidente imprevisto ha portato alla sua prematura scomparsa. La notizia ha scosso profondamente la famiglia Bartoletti e tutti coloro che conoscevano la coppia.

Le Parole di Marino Bartoletti

Marino Bartoletti ha condiviso il suo profondo dolore in merito alla perdita della moglie. In una recente apparizione nel programma "Oggi è un altro giorno" condotto da Serena Bortone su Rai 1, il giornalista ha dichiarato: "Non ci sono parole che possano descrivere il dolore per la morte di Carla". Queste parole testimoniano quanto l'evento sia stato devastante per lui.

La Presenza Spirituale

Bartoletti ha anche rivelato un aspetto della sua vita personale che riflette la sua devozione religiosa. È devoto alla Madonna del Fuoco, la patrona di Forlì. Questa immagine risale al 1400 ed è legata a una storia di sopravvivenza a un incendio. Bartoletti ha condiviso che in momenti difficili della sua vita ha sentito la presenza e il conforto della Madonna del Fuoco, che gli hanno offerto un grande e forse inaspettato conforto.

La Tragedia dell'Incidente

La tragica fine di Carla Brunelli è stata causata da un incidente domestico. Mentre stava svolgendo le normali pulizie di casa, è rimasta schiacciata da una porta scorrevole. È stato lo stesso Marino Bartoletti a scoprire il corpo della moglie, lanciando immediatamente l'allarme. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici, purtroppo non c'era più nulla da fare.

In conclusione, Carla Brunelli è stata la compagna di vita di Marino Bartoletti, una donna che ha condiviso con lui momenti felici e dolorosi. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto nel cuore del noto giornalista e della sua famiglia, ma la sua presenza spirituale rimane viva nei ricordi di coloro che l'hanno conosciuta.