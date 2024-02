Ascolti tv ieri sera venerdì 16 febbraio 2024: The Voice Senior, Ciao Darwin, Rambo, Lo chiamavano Jeeg Robor, Auditel e share

Nella serata di venerdì 16 febbraio 2024, il confronto auditel tra Rai e Mediaset vede come protagonisti "The Voice Senior" e "Ciao Darwin". Ecco chi ha dominato la scena televisiva.

La competizione per catturare l'attenzione degli italiani si è intensificata nella serata di venerdì, con Rai 1 che ha schierato "The Voice Senior", condotto da Antonella Clerici, e Canale 5 che ha risposto con il sempre verde "Ciao Darwin". Questi due colossi dell'intrattenimento hanno dato vita a una battaglia serrata per la supremazia degli ascolti, mantenendo i telespettatori incollati allo schermo fino all'ultimo minuto.

L'attesa per i dati Auditel del 16 febbraio ha tenuto banco, alimentando il dibattito su quale dei due programmi avrebbe conquistato la vetta delle preferenze. "The Voice Senior" su Rai 1 e "Ciao Darwin" su Canale 5 hanno rappresentato i principali contendenti in questa sfida per il primato. La curiosità sui risultati di ascolto e share ha raggiunto il picco, con gli appassionati di televisione pronti a scoprire il verdetto dell'auditel.

Analizzando i risultati, "The Voice Senior" ha ottenuto un significativo seguito di pubblico, così come "Ciao Darwin" ha saputo catturare un'ampia fetta di spettatori, testimoniando la varietà e la qualità dell'offerta televisiva italiana. Oltre ai due giganti, altri programmi come "Lo chiamavano Jeeg Robot" su Rai 2, "Illusioni Perdute" su Rai 3 e "Rambo: Last Blood" su Italia 1, hanno contribuito a disegnare il panorama degli ascolti di quella serata, offrendo diverse opzioni di intrattenimento al pubblico.

