Chi è Giulia Settembrini, la fidanzata di Francesco Gabbani?

La compagna del famoso cantautore Francesco Gabbani è Giulia Settembrini. Nonostante la loro relazione sia già datata, Gabbani ha deciso di presentare al mondo la sua amata durante un’intervista a Radio Deejay.

Tutto quello che c'è da sapere su Giulia Settembrini, la compagna di Francesco Gabbani

Non solo il rapporto che si è instaurato tra Francesco Gabbani e Giulia Settembrini è saldo e affettuoso, ma Giulia ricopre anche il ruolo di assistente dell’artista. Fidanzati sin dal 2020, la coppia ha deciso di rivelare il loro legame solo dopo un certo periodo di tempo. Decisamente lontani dai riflettori del gossip e dal mondo dello show business, i due sono inseparabili. Il brano che Gabbani ha presentato in una delle recenti edizioni del Festival di Sanremo, Viceversa, pare sia un omaggio alla sua fidanzata. Al momento del loro incontro, Giulia lavorava come regista. La ufficializzazione della loro relazione è avvenuta negli studi di Radio Deejay, dove Gabbani ha affermato:

"Sono in una relazione molto felice. La mia compagna si chiama Giulia, ed è qui con me".

A proposito del loro primo incontro, l'artista ha raccontato:

“Lei proviene da Saronno, io da Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lì stava svolgendo un lavoro in campo registico, ci siamo incontrati ed è stata una folgorazione".

Giulia Settembrini, dal canto suo, ha rivelato qualche dettaglio su Francesco Gabbani:

“Può risultare un tantino pignolo, ma solo un tantino!”.