Un Compleanno Fuori Controllo, come finisce: trama e finale

Tv8 presenta “Un Compleanno Fuori Controllo”, un thriller con intense atmosfere drammatiche. Realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2021, questo film dura un’ora e 28 minuti e promette di tenerti incollato allo schermo.

Regia, Protagonisti e Location

La regia è affidata a Stacia Crawford, mentre i ruoli principali sono interpretati da Sunny Mabrey e Donny Boaz, nei panni di Elizabeth e Antonio. Autumn Dial si unisce al cast nel ruolo di Rachel. Le riprese si sono svolte principalmente a Savannah, in Georgia, e in altre location limitrofe, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente.

La produzione è stata curata da MarVista Entertainment in collaborazione con Tycor International Film Company e Tubi TV. Il film è noto a livello internazionale con il titolo “Girls Getaway Gone Wrong”.

Trama del Film

La storia di “Un Compleanno Fuori Controllo” ruota attorno a Parker, una giovane donna che celebra il suo trentesimo compleanno. Le sue due migliori amiche, Simone e Bailey, decidono di organizzare una vacanza tropicale in un lussuoso resort. Qui, Parker incontra Antonio, l’affascinante proprietario del resort a 5 stelle.

L’incontro con Antonio trasforma il viaggio di Parker in qualcosa di più di una semplice vacanza tra amiche. Antonio sembra essere l’uomo perfetto per farle dimenticare il suo ex. Tuttavia, proprio quando Parker inizia a innamorarsi di Antonio, una serie di eventi drammatici sconvolge la situazione. Una vecchia amica di Parker era infatti morta cadendo dal balcone dello stesso hotel qualche tempo prima.

Spoiler Finale

Un insieme di indizi punta Antonio come il principale sospettato dell’omicidio. Questa scoperta mette Parker in una posizione difficile, costringendola a rivedere le sue scelte e a lottare per la propria vita.

Cast Completo

Ecco il cast completo di “Un Compleanno Fuori Controllo” con i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Sunny Mabrey : Elizabeth

: Elizabeth Donny Boaz : Antonio

: Antonio Autumn Dial : Rachel

: Rachel Brittany S. Hall : Parker

: Parker Aleks Alifirenko Jr. : Sicurezza

: Sicurezza Tanisha Long : Bailey

: Bailey Jibre Hordges : David

: David Tracey Bonner : Detective Lee

: Detective Lee Mikhail LaPread : Eddie

: Eddie Katelin Chesna : Concierge

: Concierge Nick Benas : Ospite dell’hotel

: Ospite dell’hotel Crystal-Lee Naomi : Simone

: Simone Haley Goldman : Jaycee

: Jaycee Stacia Crawford : Ospite dell’hotel

: Ospite dell’hotel Rebecca Galarza : Kate

: Kate Daniel Garcia : Sfondo

: Sfondo Elgin Lee: Parcheggiatore

Conclusione

“Un Compleanno Fuori Controllo” è un thriller che unisce dramma e mistero, con una trama avvincente e personaggi ben sviluppati. La regia di Stacia Crawford e le performance di Sunny Mabrey, Donny Boaz e Autumn Dial rendono questo film un’esperienza imperdibile per gli amanti del genere. Sintonizzati su Tv8 per non perdere questo emozionante viaggio tra suspense e colpi di scena.